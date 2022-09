Narón aclara que todos los camiones de los servicios de bomberos están operativos

El BNG de Narón reclama al Concello “unha solución para os camións de bombeiros en mal estado e que non permiten facer correctas intervencións” y piden al Concello que explique el motivo por el cual no había bocas de incendios próximas al lugar en el que se produjo el último incendio en el polígono de As Lagoas.



Desde la formación nacionalista recuerdan que el pasado uno de septiembre el jefe de dotación del Speis de Narón, Javier Piñeiro, comunicó al área de Seguridade Cidadá y al edil Román Romero, que a partir de esa fecha “no se realizará bajo mi mando ninguna intervención con el vehículo de altura denominación AEA-2, hasta que dicho vehículo no se haya revisado y se me presente la documentación pertinente.



Asimismo, manifestó que en caso de recibir orden de utilizar el referido camión esta comunicación se le pase por escrito. Asegura en ese escrito, que se produjo tras no recibir respuesta a otro enviado en agosto, que el vehículo en cuestión presenta fallos “que comprometen su estabilidad y seguridad para el servicio, poniendo en riesgo a la dotación bajo mi responsabilidad”.



En el mismo texto se refiere el jefe de dotación a un total de nueve anomalías de seguridad registradas en el camión en cuestión. Asegura también que se ha trasladado comunicación oral a la jefatura de este problema “en innumerables ocasiones, haciendo caso omiso de mis recomendaciones”. El responsable del Speis también asegura en el texto remitido al área de Seguridade Cidadá que los fallos registrados en la máquina “han terminado por provocar que algunas intervenciones no se hayan llevado a término, y en otras ha sido necesario reiniciar vehículo hasta en cuatro ocasiones”.



Desde el BNG exigen “solucións”. Además, sostienen que este mes hubo un incendio muy grave en el polígono de As Lagoas “que calcinou tres naves e tivemos que comprobar desprazados alí que non había onde coller auga e houbo que traela de fóra”.



Asimismo, la portavoz nacionalista, Olaia Ledo, felicita a Policía y Bomberos por el trabajo realizado en ese incendio, aunque asegura que desde el partido se sienten “preocupados pola situación dun polígono tan importante onde haxa tan poucas bocas de incendios”. Por todo ello, solicita “explicacións do goberno local e solucións”.



Asimismo, Ledo sostiene que “o Concello ten que sentarse co corpo e solucionar o problema de convenios, vehículos e reclamacións do persoal de bombeiros. Que o fagamos desde a oposición e non se faga desde o Concello é grave”, afirmó Ledo.



Todo en orden

Por su parte, el edil de Seguridade Cidadá y Speis, Román Romero, salió al paso de estas declaraciones realizadas por Ledo y aseguró que “os camións de bombeiros do Speis están operativos ao cen por cento e inevitablemente en ocasións teñen avarías que se comunican e se solventan á maior brevidade posible”, afirmó.



En cuanto a las fallos del camión asegura que un mecánico se ocupaba de darles solución a los mismas cuando se remitió el escrito al Concello. Y sobre la supuesta escasez de bocas de incendios, recuerda que “no polígono das Lagoas había onde coller auga, rompeu unha das bocas en plenos traballos de extinción do lume e procedeuse a traer de fóra os medios necesarios debido ás dimensions do suceso”, aseveró.