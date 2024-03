Nace ExploraEume: mapas interactivos con lo mejor del territorio

‘ExploraEume’ es una herramienta de mapas interactivos cuyo objetivo primordial es promocionar el patrimonio natural y cultural que ofrece al visitante el territorio del Eume. La Asociación Terras do Anaris –formada en 2019 e integrada por un grupo de vecinos y vecinas de Pontedeume, As Pontes, Monfero, Cabanas, A Capela, Xermade y Muras– es la impulsora de esta iniciativa, que verá la luz de forma oficial este jueves a través de su presentación en la Casa Dopeso de As Pontes (20.00 horas).



La entidad ha trabajado arduamente para lograr reunir en un mismo lugar los diferentes recursos –paisajísticos, culturales, rutas de senderismo, productos locales, servicios turísticos, etc.– que ofrecen los municipios de esta zona. En total son 140 elementos diferentes, disponibles en tres idiomas y con recursos fotográficos actuales.



Su presidente, Xosé María López, explica que el proyecto comenzó a fraguarse en 2021, mediante un proceso participativo. “Elaboramos un Plan Estratégico estableciendo ocho mesas de trabajo: Patrimonio natural; Patrimonio cultural; Vecindad activa; Igualdad y Bienestar Social; Comercio y hostelería; Empresas y emprendimiento; Nuevas tecnologías y Deporte y Ocio. De este plan salieron una serie de líneas de acción y una de las que era transversal a cada una de las mesas era esta, partiendo de la necesidad de dar más visibilidad al territorio del Eume en internet, ya que las páginas con las que se contaba hasta el momento o bien estaban obsoletas o desactualizadas. La intención era plantear una nueva herramienta de difusión de esta zona, que mejorase la imagen que el potencial visitante tuviese sobre ella y facilitase también la planificación de una visita”, explica López.

Ejemplo de los mapas interactvos impulsados por Terras do Anaris I Cedida



La propuesta nace también con la premisa de que el Eume no culmina en As Pontes. “Xermade tiene Eume también aunque pertenezca a la provincia de Lugo y en Muras es donde nace este río. Nuestra filosofía, ya en la propia estructura de la Asociación, es contar con las administraciones y las entidades de estos dos concellos lucenses.



Para sacar adelante esta herramienta interactiva Terras do Anaris ha contado con una ayuda de la Diputación de A Coruña, así como con la colaboración de los municipios, los agentes sociales y las entidades culturales para la creación del contenido. “La subvención solo nos cubre una cuarta parte del coste del proyecto. Aún así, llegamos a un acuerdo con la empresa que nos facilitó el software y conseguimos abaratar el coste tecnológico”, apunta Xosé María López