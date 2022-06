La Mostra de Teatro Galego de Cariño recupera su formato habitual

La 44ª edición de la Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, regresa con fuerza tras dos años marcados por la pandemia en los que, si bien no cesó su actividad, sí se vio condicionada en cuanto a duración, aforos y organización. Este año recupera su formato habitual para convertir una vez más al pueblo cariñés en el epicentro de la actividad escénica con la presencia de las mejores compañías de público infantil y adulto, que actuarán durante una semana en diferentes espacios del municipio: el auditorio municipal, la Praza do Campín, la Porta da Pulida, la Praza Roxa y de modo itinerante por las calles del municipio.



La programación comenzará el 12 de agosto, a las 12.00 horas, con la representación “O folión do zampón”, de Fantoches Baj, que abrirá paso al acto de apertura oficial en el que se entregará el premio del público y el infantil de la pasada edición a Companhia do Chapitô y su obra “Napoleao ou o Complexo de épico” y Teatro Ghazafelhos con “Rubicundo”.



A las 20.30 horas, la compañía de danza de Fran Sieira celebrará esl espectáculo “Coreografías dun Demente”, en la Praza do Campín. El fin de semana estará dedicado al teatro en la calle, con funciones de acceso libre y gratuito. El sábado será el turno para Ghazafelhos, con “As minas do Rei Salomón”; La Quinkillada, con el concierto “Gozar, sentir, bailar” y la obra “Back 2 Clasiccs” de Planeta Trampolín. Troula Animación (“Circo Krasnovarak”); la música de A Banda do Verán; y Cirque entre Nous, con su obra “Entre Nous” animarán la jornada del domingo.



Infantil

El lunes 15 comenzarán las obras de teatro para público infantil (todas a las 12.00 horas) y para todos los públicos (22.15 horas) en el Auditorio Municipal. Ese mismo día, Caramuxo Teatro interpretará “A nena que vivía nunha caixa de mistos” y A Panadería ofrecerá su pieza “As que limpan”. El martes 16 será el turno para “Rosalía”, de Culturactiva Producións y “Despois das ondas”, de Butaca Cero; para el miércoles acercar sus propuestas el grupo Tanxarina, con “A cazola de Lola” e Ibuprofeno Teatro, con “Smoke on the water”.



Elefante Elegante representará “Cubo” el jueves, día en el que también se llevará a cabo el recital poético “Volátil”, de Paulo Maestro & Constance Hurlé, para cerrar la jornada Talía Teatro con “Morte accidental dun anarquista”. La Mostra será clausurada el viernes 19 de agosto con “A nova historia da Cigarra e a Formiga”, de Teatro del Andamio, y “Cigarreiras”, de Contraproducións.



Todos los detalles de la programación está disponible a través de la página web oficial del evento. Los precios para las obras que se representarán en el Auditorio son de 1 euro para el teatro infantil y 5 para el adulto. Hay disponible también un bono de 20 euros para poder acceder a todas las funciones de la noche –puede ser adquirido desde el 2 al 10 de agosto en la Oficina de Turismo del Concello–.



Talleres previos

También en los días previos al inicio de las funciones, como viene siendo habitual, se llevará a cabo un taller de creación escénica a cargo de Ibuprofeno Teatro. Será del 10 al 12 de agosto, de 10 a 14 horas en el Auditorio Municipal y está dirigido a personas mayores de 12 años. Las inscripciones se abrirán el martes 26 de julio y podrán formalizarse hasta el jueves 4 de agosto.



La cuadragésimo cuarta edición de la Mostra de Teatro Galego de Cariño fue presentada hoy por el alcalde de la villa, José Miguel Alonso Pumar; el concejal de Cultura, Jonathan Miranda; el director de Agadic, Jacobo Sutil; la secretaria territorial de la Delegación de la Xunta en Ferrol, Patricia Busto, y el diputado de Cultura de la Diputación, Xurxo Couto.



Todos destacaron la relevancia del programa y la colaboración entre las tres instituciones para seguir respaldando un festival que actúa como núcleo de difusión del teatro gallego.



El artista naronés Leandro Lamas firma este año el cartel que representa la esencia del evento: un teatro para todos los públicos y todos los gustos.