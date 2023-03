Miñones destaca el “impacto” del Plan de Recuperación en la transformación de Ortegal

El delegado del Gobierno en A Coruña, José Miñones, visitó hoy el municipio de Cariño, en donde se reunió con el alcalde, José Miguel Alonso Pumar, para supervisar las inversiones del Ejecutivo central en la localidad en el marco del Plan de Recuperación. El representante gubernamental valoró “o enorme impacto” que está teniendo dicho plan para la transformación verde y digital en la comarca de Ortegal.



En el concello cariñés, concretamente, la inversión asciende a los dos millones de euros y se revierte, entre otras cuestiones, en la mejora de servicios públicos o en el aprovechamiento del gran potencial del territorio para el turismo sostenible.



“Dende o Goberno estamos a impulsar a transformación da comarca do Ortegal co Plan de Recuperación e facémolo da man dos concellos, que son protagonistas deste avance cara a un país máis sostible, máis verde, máis dixital e cohesionado”, afirmó Miñones. “Vivir no Ortegal é un privilexio”, añadió.

Ahorro energético

El delegado del Gobierno recordó las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de energía, apuntando que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico financió con cerca de 650.000 euros la renovación de toda la iluminación pública en Cariño, permitiendo la sustitución de más de 1.500 luminarias por otras con tecnología LED.



“O impacto medioambiental desta acción é evidente e quero subliñar tamén o aforro para as arcas municipais. O consumo reduciuse practicamente á metade”, remarcó.



Este proyecto supuso una inversión total de 800.000 euros, de los que el Consistorio local asumió 160.000.

Internet de alta velocidad

Junto a este apoyo, Miñones puso en valor el esfuerzo del Ejecutivo central para la transición digital de Cariño.

El delegado avanzó que se acercará la conexión a internet de alta velocidad a más de 1.300 hogares y empresas del ayuntamiento, gracias al Plan UNICO-Banda Ancha. “No conxunto dacomarca, son máis de 5.500 vivendas e locais os que gañan esta conectividade”.

Sostenibilidad turística del Xeoparque

Miñones trasladó a Alonso Pumar el apoyo del Ejecutivo a la candidatura del Xeoparque do Cabo Ortegal, poniendo en valor el trabajo realizado en los últimos años por el regidor –como presidente de la Asociación para a Xestión do Xeoparque– y por el resto de municipios integrantes, junto a la Diputación de A Coruña.

El delegado del Gobierno recordó que Cariño se beneficia actualmente del Plan de Sostenibilidade Turística, con un presupuesto de 1,5 millones de euros aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con fondos del Plan de Recuperación. “Estamos a sentar as bases dun turismo máis sostible”, apuntó Miñones.