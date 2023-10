Mabel Lozano | “Con el cine intento crear un pensamiento crítico en los chavales”

Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967) dio un giro a su carrera hace casi dos décadas. La historia de una joven víctima de trata le cambió la vida y desde entonces se ha propuesto ser vocera contra la esclavitud de las mujeres. En 2021 logró un Goya con su cortometraje “Biografía del cadáver de una mujer” y acaba de estrenar “Ava”, en el que junto a Isabel Peña cuenta la vida de una menor con discapacidad intelectual, explotada sexualmente.

Muchos la conocen por haberla visto en la pequeña pantalla pero quizás no sepan todavía el giro que ha dado su carrera, pasando a dirigir documentales de carácter social.

Es una faceta que no es nueva. Hace 18 años que dirigí mi primer documental. Hace 18 años que me puse detrás de la cámara porque conocí a una chica rusa víctima de trata. La trata ni siquiera era un delito, estaba bajo el paraguas de la prostitución. Esa chica, Irina, me puso frente a un espejo y me vi como mujer, como persona, como ser humano... Me hizo pensar en cómo es posible que existan estos lugares que yo había normalizado y nunca me había preguntado en qué condiciones están las mujeres. En muchos casos hablamos de mujeres captadas por su vulnerabilidad, explotadas como esclavas sexuales, en cárceles de donde no pueden salir. Me conmovió de tal manera que eso fue el detonante para ponerme detrás de una cámara. Yo no soy actriz. Lo fui. Ahora soy documentalista, directora de cine social, escribo libros, artículos. Soy una vocera contra la esclavitud sexual de millones de mujeres y de niñas en el mundo.

Para abordar precisamente este tema con jóvenes del instituto estuvo ayer en Mugardos. ¿Cómo afronta este tipo de iniciativas? Porque si ya es complicado hablar de estos temas con adultos, me imagino que aún más con adolescentes...

Al ser cineasta, llego a ellos a través del audiovisual, porque son nativos digitales. No voy a darles la turra durante una hora y media porque no serviría de nada. Les hago un viaje sensorial a través de cortos, de diferentes piezas donde escuchan en primera persona lo que hay detrás de la prostitución y, sobre todo, de la prostitución “2.0”. Es muy importante crearles un pensamiento crítico, porque están consumiendo mucha pornografía desde que son muy pequeños. Por desgracia, todavía no está regulado para que un menor no acceda a contenidos que les van a hacer daño. Lo estamos viendo día a día que la pornografía se ritualiza, que está en la calle. ¿Por qué un chaval de 12 años sale a violar una niña?, ¿dónde lo ha visto?, ¿dónde lo ha aprendido? La prostitución “2.0” es el Triángulo de las Bermudas.

¿Qué es lo que más le pregunta la juventud en estos talleres?

Preguntan mucho por plataformas, por ejemplo, por OnlyFans. Tienen mucha curiosidad. Y les tienes que explicar que tienen que tener mucho cuidado con sus redes sociales cuando son menores; que las tienen que tener cerradas; que no deben enviar videos con contenido sexual que no quieran perder. Tienes que decirles que, una vez que un vídeo se pone en línea, no lo van a recuperar nunca y a través de ese vídeo pueden sufrir sextorsión. Recordarles que se tienen que cuidar. Entonces también vemos por qué hay un repunte en la prostitución, porque la pornografía ofrece a los chicos y las chicas (a los chicos sobre todo) un supermercado de cuerpos 24 horas, siete días a la semana. Pero la vida real no es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanso estás consumiendo pornografía luego quieres practicar lo que estás viendo y no te atreves a pedírselo a una igual. ¿Cuál es el siguiente paso? La prostitución.

El público en general pudo disfrutar por la tarde de la proyección del documental “El Proxeneta. Paso corto, mala leche”, en el que se cuenta una historia real y se hace un repaso por la evolución de la prostitución en España. ¿Cómo es preparar un documental de este tipo?, ¿afecta personalmente?

Se trata de un documental contado en primera persona por uno de los grandes proxenetas españoles, condenados por prostitución coactiva y trata de seres humanos. Uno de los inventores del sistema actual de trata. También tiene un libro y estamos preparando la serie con el grupo de la productora de Rodrigo Sorogoyen, con Isabel Peña, etcétera. Es complicado, claro que afecta en lo personal, como te puede afectar a ti cuendo haces un reportaje. A mí me lleva afectando 18 años. El día que no me afecte me tendré que preocupar mucho porque ese día me habré convertido en un monstruo. Ahora mismo acabo de estrenar un nuevo documental que se llama “Ava”, que es de una niña víctima de trata de explotación sexual con discapacidad intelectual. No te puedes imaginar lo que me ha conmovido... Lo que ocurre, es que puedo hacer dos cosas: quedarme en un rincón a llorar o vocear. Tengo una actitud proactiva con respecto a esto. A través del cine intento poner un granito de arena, primero, en visibilizarlo. Los chavales no saben que esto existe porque nadie les habla de ello. Para ellos la prostitución es ocio, la pornografía es ocio, nadie les cuenta lo contrario y nadie les habla de sexualidad. El activismo para mí es muy importante.

Se habla del papel del feminismo más que nunca pero, al mismo tiempo, cada día son más los que tratan de ensuciar el verdadero significado de este movimiento...

Esa involución es la que no tenemos que consentir. Tenemos que hacer todo lo posible. A mí ahora me llaman de Bolivia, Colombia, de México... para formar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fiscales, a policías en todos esos países al margen de España. Y la verdad es que me podría quedar en eso, pero donde me gusta llegar es precisamente a los chavales, para crearles ese pensamiento crítico y cambiar la situación.