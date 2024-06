El lunes se abre el plazo para comunicar las hogueras por San Juan y San Pedro en Narón

El Concello mantendrá abierto desde el próximo lunes hasta el 21 de junio (incluido) el plazo para informar de la realización de hogueras de San Juán y San Pedro en espacios privados, así como para solicitar autorización para realizarlas en espacios públicos.

El edil de Seguridade Cidadá e Speis, José Oreona, indicó que los trámites deben realizarse por teléfono de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 (607 971 628). Además de los datos del solicitante, en la instancia presentada es preciso indicar la dirección de la residencia y la localización en la que se llevará a cabo la hoguera –si es en espacios públicos será obligatorio adjuntar la documentación indicada en el modelo A-ALC-04–.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, indicó por medio de un bando las normas específicas a seguir para garantizar la seguridad, entre ellas: que la hoguera no supere los cinco metros de altura y tres de ancho; que estén a una distancia mínima de 30 metros de las viviendas o de vehículos, tendidos eléctricos o telefónicos y zonas vegetales; que no exista otra hoguera a menos de 100 metros o no quemar residuos peligrosos o tóxicos.