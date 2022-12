Un libro recopila la historia técnica y humana de la construcción de la presa del Eume

La historia de la construcción de la presa del Eume es la de un hito técnico y una odisea humana. La Deputación da Coruña y el Concello da Capela se han unido para recopilar el material de esta época (mediados de los 50) y presentaron ayer en este último municipio el resultado.



“La presa del Eume: 1955-1960” está escrita por J. Óscar Castro Negreira, Justino Fernández Negral y Juan Carlos Vázquez Arias. Son 221 páginas en las que hay imágenes antiguas, fotografías históricas (como las de Alberto Martí Vilardefrancos, de Foto Blanco), artículos, planos, memorias originales de los proyectos del ingeniero coruñés Luciano Yordi de Carricarte y también la memoria oral de los trabajadores que construyeron el embalse y sus familias.



“A presa do Eume ten un lugar especial na historia desta comarca e na historia da enxeñaría en España. Foi unha obra extraordinariamente complexa que supuxo a construción da primeira presa con bóveda de dobre curvatura do país”, explicaba ayer Valentín González Formoso, presidente de la Deputación y alcalde de As Pontes.



Es también “unha homenaxe a centos de persoas e familias da Capela, das Pontes, de Monfero, de Cabanas, de Pontedeume... que participaron cun enorme esforzo na construción deste prodixio da enxeñaría”, añadió. Valoró además el empeño personal del alcalde de A Capela, Manuel Meizoso, para dejar constancia de esta historia a las nuevas generaciones.