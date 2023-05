El infierno negro de las moscas en O Val, Narón

Los vecinos y vecinas de la parroquia naronesa de O Val, en Narón, soportan por cuarto año consecutivo la “invasión” de sus casas por parte de una cantidad ingente de moscas.



Basta con observar las fotografías o los vídeos que ellos mismos graban a diario para comprobar que la dimensión del problema es cada vez mayor, sin que se les proporcione ningún tipo de solución por parte de las administraciones.



“Esto se ha ido de las manos. Llevamos ya nueve días con el problema. Es el cuarto año consecutivo y a la vecina más afectada en este momento es la primera vez que le pasa”, explica la presidenta de la asociación vecinal de O Val, Manoli Castro, que indica que unos cien hogares de la zona están afectados por los insectos.



La representante vecinal sostiene que han hablado en múltiples ocasiones con las diferentes administraciones. “No sabemos de dónde sale. Nos dicen que no es una plaga, pero aquí vinieron de la Xunta hace cuatro años y desde entonces estamos esperando a que se nos dé una contestación”, censura.



Los residentes en esta parroquia naronesa afirman que si la situación ya es crítica ahora, en el mes de mayo, cuando lleguen los meses estivales, tan sólo empeorará. “Nadie nos da una solución. Unos por otros y como se suele decir, la casa sin barrer. Nos queda todo junio, julio, agosto y hasta septiembre aguantando. La que nos espera...”, declara, desesperada.



Apunta la presidenta de la entidad que, por ejemplo, una de las vecinas afectadas, de 90 años, acaba de salir del hospital “y vive encerrada, con las persianas bajadas y la luz encendida todo el día. Es como vivir en un calabozo”.

Buzón afectado por las moscas I Cedida



Exige a las autoridades competentes que, mientras no se localice el foco para poder actuar, al menos se ayude a los vecinos con los gastos que esta invasión de moscas les está generando. “Pedimos que por lo menos nos subvencionen los productos que estamos empleando para tratar de acabar con ellas, porque supone mucho dinero que algunas personas no se pueden permitir”, argumenta, al tiempo que incide en el importante problema de salud que supone la presencia de estos insectos. “Yo ya estoy intoxicada, con tos, y aunque me ponga mascarilla es imposible vivir así”.





Localizar el foco



Desde el Concello sostienen que desde que surgió el problema, en 2020, están en contacto con diferentes administraciones para tratar de dar solución a la invasión de las moscas.

“Contactouse coa Consellería de Medio Ambiente, coa de Medio Rural, Sanidade e coa Dirección Xeral de Administracións Locais. Realizouse un muestreo para saber o tipo de mosca que era. Fixéronse visitas a explotacións con animais na zona para comprobar que todo estivese en regra... Nos últimos tempos falamos tamén coa Dirección Xeral de Gandeiría, que nos comentou que unha vez localizado o foco, podería colaborar”, sostienen fuentes municipales.

Pero el foco no aparece y eso dificulta cualquier tipo de actuación o intervención. “Tamén falamos con outros concellos como o de Tomiño ou Gondomar, que viviron episodios similares. Seguimos traballando para determinar de onde vén o problema, mais precisamos máis implicación por parte da Xunta. Agora non é o momento de debatir de quen é a competencia. Debemos traballar entre todos, todos a unha, porque é un problema real que afecta a moitos veciños e veciñas”, apuntan desde el Concello.