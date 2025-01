La II Feira de Universidades de Pontedeume cierra esta edición con balance positivo

El Concello eumés celebró ayer la II Feira das Universidades en la Casa de la Cultura, en la que tomaron parte tanto los centros escolares de la localidad, en horario de mañana, como familias, en horario de tarde.



En esta sesión, en la que estuvieron presentes las universidades de Santiago, A Coruña, Navarra, la Europea o la Intercontinental de la Empresa, también se contó con el Centro Superior de Hostelería de Galicia; la Escuela Superior Marcelo Macías; el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital; el CIFP Fraga do Eurme; las Fuerzas Armadas; la Policía Local o la Escuela de Pilotos. La amplia oferta responde según la edila de Cultura, Alejandra Bellón, a que “os tempos están cambiado e con eles a educación. Non nos podemos quedar no tradicional e temos que darlles aos máis novos todas as ferramentas posibles para que decidan o seu futuro”.



Desde el gobierno local aseguran que “estamos moi contentos coa expectativa que estamos xerando”. Tener a tantos centros educativos, algunos tan cercanos, al alcance de la mano y en el mismo espacio “foi marabilloso”.



“É importante ver que hai tal cantidade posible de saídas laborais”, expone la corporación en referencia a la incorporación, en esta segunda edición, tanto de las Fuerzas Armadas o la Policía Local, que compartieron espacio con el resto de centros.



En lo relativo a la respuesta de los más jóvenes, desde la concejalía de Cultura aseguran que fue muy positiva. “Viñan cos ollos moi abertos, con ganas de preguntar e coñecer que pasos tiñan que seguir para poder optar as diferentes opcións”.



Además de las visitas a los diferentes campus, el hecho de que se encuentren las instituciones en la Casa da Cultura supone que “estás no círculo de confort, estás na súa casa e estás a amosar unha gran diversidade moi preto. Para eles é unha gran mira”.



Durante la jornada de tarde, fueron los padres y madres los que tomaron parte en la iniciativa y más de uno se hizo con folletos informativos para llevar a casa.



“Esta é unha experiencia que queremos que siga e se asente de forma definitiva. Somos unha vila que se atopa a 15 minutos do Campus Industrial e a 20 da Coruña”, comenta Bellón.



“Non queremos que os nosos rapaces se teñan que ir fóra. Gustaríanos que, se eles queren,, estudasen aquí, innovasen e atopasen a súa vida laboral no noso municipio. E ao final, esta é unha tarefa que temos que facer dende a administración pública”, comenta la concejala.

Previsión de furuto



Teniendo en cuenta que la segunda edición ha superado a la primera, desde el Consistorio eumés tienen claro que habrá una tercera cita.



De hecho, avanzan que “hai universidades que xa se puxeron en contacto con nós para poder estar presentes na vila o ano que ven”.



Así, se ampliará el plantel de este año, volviendo a contar con diferentes campos de formación de entidades tanto públicas como privadas ya que desde Pontedeume consideran “que a educación ten que ser vocacional”, pero no siempre se conoce