Greenpeace y Betula colaboran para recuperar el bosque atlántico en las Fragas do Eume

Greenpeace España ha iniciado una colaboración con la Asociación Betula para apoyar los trabajos de restauración del bosque atlántico en el entorno del Parque Natural Fragas do Eume. Se trata de una aportación económica –procedente del remanente del proyecto Botando Raíces, iniciado por la ONG en 1997 y que contó con donaciones económicas de 3.000 personas exclusivamente para este fin– que se utilizará para la retirada de eucaliptos en diversos terrenos y la posterior plantación de especies autóctonas.

“O labor de Betula parécenos admirábel e estamos encantados de poder colaborar con eles”, afirmó el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manuel Santos, que apuntó que con esta iniciativa se busca “reclamar un maior esforzo das Administracións públicas para a recuperación das masas forestais de frondosas en Galicia e, de xeito especial, unha maior protección do Parque Natural das Fragas do Eume e dos espazos protexidos fronte á expansión do eucalipto”.

La organización ecologista recoge, además, los datos de una investigación del CSIC recientemente publicada –Misión Biolóxica de Galicia–, que indica que en los últimos 25 años se ha constatado la pérdida de un 17,7% del bosque autóctono en el interior del Parque Natural Fragas do Eume.