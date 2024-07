Formoso valora la autorización a Enel para la construcción de Tesouro

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, expresó este jueves su satisfacción después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco– publicase en el BOE la autorización administrativa a Enel Green Power, para a construcción del parque eólico de Tesouro, de 50,4 megavatios de potencia instalada, así como para su infraestructura de evacuación.



Formoso asegura que esta autorización “supón a constatación de que As Pontes é a referencia de xeración de enerxía tanto convencional como renovable, adaptándose ao novo modelo enerxético da Unión Europea e do Estado”.



El parque Tesouro está relacionado con el complejo logístico que Enel está tramitando ante a Xunta de Galicia, en las antiguas instalaciones mineras de Portorroibo, con una inversión de más de 70 millones de euros y que supondrá la creación de 34 empleos directos y 44 indirectos no municipio, recordó el regidor de As Pontes.



“Este complexo eólico”, añadió, “xunto cos catro parques existentes no municipio, os dous encoros hidroeléctricos, as plantas de hidróxeno e de bombeo reversible proxectadas, e o ciclo combinado de gas natural converten As Pontes no maior complexo enerxético diversificado do Estado”.



El alcalde subrayó además que “non só xeraremos enerxía, senón que imos afrontar o maior reto de cara ao futuro: almacenala”. Explicó además que “as plantas de hidróxeno e bombeo reversible terán un papel fundamental neste ámbito, converténdonos nunha referencia nacional do almacenamento e dixitalización da capacidade enerxética do sistema eléctrico”.



Por último, Formoso quiso resaltar que la eólica genera en el concello 400 empleos a través de diferentes empresas, además de que Tesouro supondrá también ingresos “recorrentes” para las arcas de la administración local.