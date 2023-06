El Festival de música celta de Ortigueira completa su programa, que supera las 15 bandas

El festival internacional del Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña), previsto del 9 al 16 de julio próximos, ha concluido este viernes la programación con más de 15 "bandas y agrupaciones encargadas de llenar de música y alegría las calles", han indicado sus promotores.



"Ponen la guinda a una programación que volverá a convertir a Ortigueira en la capital de la cultura celta durante ocho días", ha estimado la organización en un comunicado ante la edición número 45 del evento, declarado de interés turístico internacional.



Los promotores resaltan que es "el festival más importante de España en lo que a música tradicional celta se refiere" y las actuaciones en la calle tendrán como protagonistas a "formaciones de origen gallego, si bien nuestros vecinos asturianos estarán muy bien representados".



Hasta siete agrupaciones de Asturias figuran en el cartel, que completan las bandas de gaitas de Ortegal y Ladrido, la asociación cultural Troula do Ortegal, Airiños de Fene, la Banda de Gaitas Abelladeira o la asociación Saiñas de Xove.



Además, los impulsores del festejo han confirmado la presencia del grupo folclórico Trebeyu, la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu, la Asociación Cultural Son d´aquí, Airiños do Eume, Bandina La Garrapiella, Charanga Alxibeira, Fol do Raxal, Nó Cómbaro y Os Netos do Escribano.



El Ayuntamiento de Ortigueira, que asume el desarrollo del evento, aplicará un año más restricciones al tráfico de entrada y salida de la localidad desde el 6 de julio, tres días antes del comienzo de las actuaciones, y hasta el 17 de julio, el posterior a su finalización, "por cuestiones de seguridad".



En la programación previa al festival, el músico y productor vasco Kepa Junkera espera presentar este sábado en la localidad su libro y documental "Berpiztu", un repaso a su vida y carrera artística.



También esta programada la inauguración de la muestra "Berpiztu, la expo", de los fotógrafos Sindo Novoa y Sonia Navas.