Fene prepara un dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas de Perlío

Perlío comienza hoy tres días de intensa fiesta, “os primeiros Santos pospandemia”, y lo hace con un plan especial de seguridad en la zona que incluye cambios en el tráfico y prohibiciones en el estacionamiento.





Así pues, las restricciones a la circulación y al aparcamiento se aplicarán desde hoy a las ocho de la tarde y se prolongarán hasta mañana por la mañana, “cando rematen as tarefas de limpeza viaria”, indican desde el ejecutivo local. El tráfico rodado se cortará a la altura del Eroski Center –en la confluencia de San Salvador con las calles Alta y Maroño–; en la intersección de Cardoeiro y Río Cádavo; y también en la esquina de las casa de Astano. En el espacio que quedará entre estos puntos –pistas polideportivas, zona del lavadero, lateral del Eroski y aparcamiento del CCDR Perlío– así como en parte de la avenida Tarrío, tampoco se podrá estacionar durante esta tarde y mañana.





Desde el consistorio se recomienda a las personas residentes que, “se poden”, dejen sus vehículos en los garajes durante el fin de semana; o que opten por zonas de aparcamiento alternativas –centro de salud, calles Cañotas y A Fraga, paseo marítimo de San Valentín, piscina municipal de Centieiras o la propia avenida de As Pías–, evitando en la medida de lo posible atascos en Marqués de Figueroa.





Seguridad

El Concello pondrá en marcha, además, un gran dispositivo de seguridad en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, en el que participarán una treintena de efectivos –entre Policía Local, Guardia Civil del puesto de Fene, Agrupación de Tráfico y miembros de la Unidade de Seguridade Cidadá de la benemérita–.





Al lado del centro de salud se instalará un hospital de campaña con personal sanitario. Los medios de prevención y asistencia dispondrán de una ambulancia medicalizada, como parte de un equipo de 15 personas de las agrupaciones de Protección Civil de Ferrol y Fene. La titular de Seguridade, Sandra Permuy, agradeció ayer por adelantado “a implicación de todas as persoas que van participar no dispositivo”, y reconoció el trabajo de la comisión organizadora, “que fai un esforzo extraordinario para que as festas volvan a Perlío”.