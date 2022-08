Fene contará con dos nuevos inmuebles a los que trasladará varios servicios municipales

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y el alcalde de Fene, Juventino Trigo, rubricaron en la mañana de ayer el convenio nominativo para financiar la adquisición, por parte del Concello, de un bajo y un entresuelo muy próximos a la casa consistorial.



Se trata de una construcción triagular cuya planta inferior, de 809 metros cuadrados, se dedicará al estacionamiento de vehículos municipales; mientras que la superior –de 883 metros cuadrados– se acondicionará para acoger diversos servicios, “aliviando deste modo os problemas de espazo que padece nestes momentos a Administración local”, apuntan desde el Ayuntamiento.



El importe de la compra –acordado ya con los propietarios el año pasado– asciende a 310.000 euros, de los que el organismo provincial aportará el 80% –248.000–, haciéndose cargo el consistorio, con recursos propios, de la cantidad restante.



“A sinatura do convenio coa Deputación é un paso máis para facer realidade un proxecto no que o Concello leva traballando case dous anos, co obxectivo de solventar a falla de espazo, as deficiencias e os problemas de accesibilidade detectados en varias dependencias”, apunta el ejecutivo local, a través de un comunicado.

Archivo municipal

La intención del gobierno encabezado por Trigo es trasladar al nuevo entresuelo –situado a poco más de cien metros de la Casa do Concello– el Juzgado de Paz y los servicios de Promoción Económica e Turismo y Formación e Emprego.



Además, otro de los objetivos principales es mover también a estas nuevas dependencias todo el archivo municipal, que en estos momentos tiene la mayor parte de sus fondos guardados en un espacio de alquiler.



“Con 883 metros cadrados de superficie diáfana, o inmoble ten sitio máis que dabondo para ese cometido e incluso podería acoller máis servizos se fose necesario”, apuntó el regidor fenés, que incide en la “boa situación” del inmueble, próximo a una de las calles principales del municipio, la avenida Naturais de Fene.