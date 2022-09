Fene asume la reparación de la pasarela de San Valentín

El área municipal de Obras del Concello de Fene encargó hace unos días la reparación de un tramo de la pasarela de madera que se sitúa en el paseo marítimo de San Valentín y que permirte unir por un tramo paralelo a la costa este municipio con el de Neda –la senda discurre hasta el lugar de Regueiro, en el límite con el concello vecino–. El acceso por la referida senda permanece cortado a los transeúntes desde el pasado mes de julio debido a los numerosos imperfectos que presentaba tanto la pasarela como las inmediaciones. Cabe precisar que se trata de un camino muy transitado a diario.



Según informan desde el Concello local, los trabajos, que ya están en marcha y que supervisó en las últimas horas el alcalde, Juventino Trigo, junto con responsables del área de Obras, cuenta con una inversión que supera los 11.000 euros. Se trata de una actuación que se acomete con carácter de urgencia, pese a que debería acometerla “Demarcación de Costas do Ministerio para a Transición Ecolóxica”, como destacan desde el Ayuntamiento fenés, que denuncian que “a precariedade e inseguridade do paseo foi comunicada varias veces nos últimos meses, porén, desde o ente estatal non se lle deu unha solución ao problema”, lamentan.



Explican desde el Concello que “hai seis anos a empresa Tragsa fixo unha reparación integral de parte da pasarela, pero desde aquela non houbo máis labores de conservación”. Aquella mejora, a petición del consistorio, incluyó la sustitución de 50 metros de pasarela, dañados por el paso del tiempo, las humedades y el uso.



Así, pese a los requerimientos del Concello a Costas, que solicitó una memoria que le fue aportada, y ante las “largas” del ente, el gobierno de Trigo ha optado por acometer los trabajos ya que la gente, “a pesar de estar clausurada a pasarela, segue pasando pola zona”, lamentan.