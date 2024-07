Éxito del tren turístico y la Ruta dos Faros, sin plazas disponibles para todo el verano

La delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, participó este sábado en la Ruta dos Faros, uno de los 11 itinerarios incluidos en la campaña de Trenes Turísticos de Galicia puesta en marcha por la Xunta, Renfe e Inorde para conocer la Comunidad y sus recursos.



En el caso de la realizada por Aneiros, “amosa a riqueza paixasística e patrimonial da comarca de Ortegal”, aseveró, remarcando que “xa está ao 100% de ocupación”. Pese a ello, la delegada animó a participar este verano en alguno de los otros itinerarios que cuentan con vacantes, indicando que “a estas alturas da tempada” la campaña “rexistra unha ocupación global do 78,3%”.



Durante el recorrido –que se prolongó durante toda la jornada– los participantes visitaron puntos destacados como Cabo Ortegal, el mirador Vixía de Herbeira, el santuario de Santo André de Teixido o el cabo Estaca de Bares, entre otros.

Ferrolterra

La Ruta dos Faros no es la única que muestra en su recorrido la riqueza de las comarcas. En este sentido, la Ruta das Mariñas parte de A Coruña con destino Ferrol, pasando por As Mariñas y Terras do Mandeo –visitando Betanzos, Paderne y Pontedeume–.



Mientras, de vuelta en Ferrol, se realiza un paseo por la ría y por el barrio de A Magdalena. Este itinerario se llevará a cabo el próximo 17 de agosto.