El ejecutivo gallego prevé acabar en verano las obras en el saneamiento de Pontedeume

La delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó ayer a Pontedeume para comprovar el avance de las obras de mejora del saneamiento en el municipio, después de que se retomasen el pasado mes de noviembre. Estuvo acompañada por el teniente alcalde de la localidad, José Simoes y el jefe territorial de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, José Antonio Álvarez.

Desde la Xunta recuerdan que los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 4,2 millones de euros, finalizarán previsiblemente este verano –la primera fase de mejora en los sistemas de depuración de la ría, con actuaciones tanto en Pontedeume como en Cabanas–.



El objetivo de la actuación es optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales que comparten ambos municipios y en el que se incluye la construcción de un nuevo colector y un tanque de retención y bombeo. “O Goberno galego apoia con estas obras aos Concellos para que exerzan en mellores condicións as súas competencias municipais de saneamento e depuración das augas e no caso concreto de Pontedeume, contribúe tamén a reducir as infiltracións de auga de mar e de augas brancas que chegan á depuradora”, aseveró la responsable autonómica.



Las obras que se están llevando a cabo incluyen la construcción de un nuevo colector interceptor, –que ya está ejecutado–, y de un tanque de tormentas, donde actualmente se centran los trabajos. Concretamente se están construyendo los muros interiores de esta infraestructura hidráulica.



Asimismo se avanza en el baipás y los pilotes del tanque de retención previsto, que permitirá regular la entrada de caudales a la depuradora de Centroña, así como evitar vertidos. Se prevé también un colector de alivio de este tanque y una cámara de bombeo de las aguas hasta la estación de depuración.



Desde la Xunta indican que el saneamiento de la ría eumesa se completará con la renovación del colector interceptor del núcleo de Cabanas, en el que se invertirá 1,4 millones de euros, así como con la construcción de un tanque de retención e impulsión en dicho municipio, al que se destinarán casi 2,9 millones.