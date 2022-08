La directiva del Instituto de Cedeira dimite en bloque por los recortes en el profesorado

El equipo directivo del IES Punta Candieira de Cedeira ha decidido presentar su dimisión en bloque como medida de protesta –y presión– ante la reducción de docentes planteada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de cara al próximo curso, que se iniciará en poco más de un mes.



Desde el Instituto explican que a principios de julio se elaboraron los cuadros de personal, un documento que fue presentado ante la inspección de la Xunta, que “deu o visto bo” a los 74 docentes planteados para poder mantener la oferta educativa que el Punta Candieira ofrecía hasta el momento. “Cando saíron as listas definitivas vimos que perdemos once profesores con respecto ao ano pasado”, afirman desde el centro. “Así é imposible cubrir todas as necesidades do centro. Non podemos cubrir as gardas, a aula de convivencia inclusiva e os plans e proxectos nos que estabamos traballando”, lamentan.



La hasta ahora directiva del Punta Candieira –que no ha recibido respuesta todavía a su dimisión, desde el pasado día 26, cuando la presentaron– lamenta todo el trabajo desarrollado y adelantado hasta el momento para poder “comezar o curso o vindeiro día oito con normalidade”.



Desde el centro advierten de que, si la Consellería de Educación continúa adelante con el recorte de profesorado, llevarán a cabo una serie de acciones de protesta. “Mobilizaremos á AMPA e a toda a comunidade educativa para que protesten contra as medidas que está adoptando a Xunta”. “Non nos explicamos unha reducción tan grande dun día para outro”, comentan.



Por su parte, y a preguntas de este diario, desde la Consellería de Educación aseguran que la reducción en el número de docentes se debe a que “o centro perde alumnado, polo que, como é habitual antes de cada curso, se revisan os recursos necesarios”.



En cualquier caso, añaden desde el gobierno gallego, “o Instituto vai contar con todos os docentes necesarios para atendelo e garantir a calidade educativa”, aseveran.