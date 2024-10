La red de residencias innovadoras de la Diputación sitúa en As Pontes su proyecto piloto

El municipio pontés contará con la primera residencia de un grupo de tres que se centran en un nuevo modelo asistencial. Así lo anunció este lunes el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que reunió a la comisión político-técnica que se encargará de coordinar y dar seguimiento a este plan.

En concreto, la idea es poner en marcha la construcción y puesta en servicio de estos tres espacios públicos para mayores de ámbito comarcal situados en los concellos de As Pontes, Rianxo y Ordes, que se centrarán en un nuevo modelo “innovador e pioneiro en Galicia, radicalmente diferente ao que está establecido hoxe na comunidade galega”, como afirman desde la administración provincial.



La comisión en cuestión, que estuvo presidida por el titular del gobierno provincial, está integrada por los diputados Mar García Vidal y Xosé Penas, y por técnicos de los servicios provinciales que estarán implicados en este plan: Política Social, Contratación, Arquitectura, Intervención, Secretaria y Asistencia a Municipios.



Nueva red pública



Según explicó el propio González Formoso, con estos tres nuevos centros para mayores la Diputación impulsará lo que va a ser “un novo modelo de residencias públicas en Galicia, unha rede con centros máis cercanos e personalizados, con espazos máis pequenos e de ámbito comarcal que permitan evitar o desarraigo que supón que moitas persoas maiores teñan que pasar a última etapa das súas vidas a moitos quilómetros da casa e dos seus seres queridos, e encerrados en macrocomplexos masificados e pouco humanizados, ou pagar residencias privadas con tarifas moitas veces inasumibles para as familias”, aseveró Valentín González.



Apuesta por la innovación



La apuesta por la innovación será otro de los ejes diferenciadores de este nuevo modelo público que impulsa la Diputación, que dotará a los “hogares-residencia” de nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas residentes en el centro como del personal trabajador. Domótica, sistemas de telemedicina, alumbrado y climatización inteligentes, cierres de contacto o con datos biométricos, sensores de movimiento y presencia, nuevos sistemas de rehabilitación física y cognitiva con base tecnológica o la incorporación de asistentes virtuales son solo algunas de las cuestiones que la Diputación pretende incorporar en estos centros.



Espacios más abiertos



También se innovará en otras cuestiones como el acceso de los familiares y amistades, que será abierto para permitir compartir tiempo con los seres queridos e incluso acompañarlos en determinadas situaciones en las que sea necesario. Se valorarán además cuestiones como la posibilidad de contar con huerta o permitir la presencia de animales domésticos dentro de las instalaciones, “tendo en conta a procedencia rural de moitas das persoas usuarias do centro, así como as vantaxes que proporciona o coidado das plantas e animais na prevención do deterioro físico e cognitivo”, explican desde la Diputación.



Valentín González precisó también que la idea es “ir creando unha rede provincial de residencias cun modelo completamente diferente ao actual, máis acorde coas necesidades de Galicia e con dúas premisas fundamentais: a aposta pola innovación e unha atención máis cercana e humana, con entornos máis habitables cos que as persoas maiores estean ben coidadas e podan sentirse como na propia casa”, resumió el presidente.



Servizos e oferta cultural



González Formoso se refirió también al hecho de que “metémonos onde non temos competencia pero o motivo xustifícao, xa que en Galicia temos unha poboación moi envellecida e precisa de todo o soporte institucional, técnico e asistencial que se lle poda dar á parte máis sensible da sociedade como son os nosos maiores”, aseveró.

Asimismo precisó que la Diputación pretende poner su grano de arena en este proyecto piloto que se va ejecutar en tres localidades, en las que, como indicó González Formoso, “queremos involucrar a todo aquel que teña algo que dicir e aportar e que vaia redundar na mellora da calidade de vida dos nosos maiores. Que non fagamos unha residencia máis, xa que, aínda que todas son boas e respetables, o que queremos e que, aproveitando que ninguén nos chama ou espera por nós, aportar unha filosofía distinta, onde poidamos facer algo interxeneracional e non se vexa unha residencia só como a última etapa da vida, senón que un desexe estar na residencia porque esta ten un catálogo de servizos e oferta cultural innovadora, atractiva”.

Apoyo de la Xunta



El presidente de la Diputación explicó que en la comisión técnica “queremos pararnos o necesario para aprender de quen sabe, escoitemos moito e poñamos en práctica propostas arriscadas incluso que si logo hai que volvelas atrás non pasa nada”. También añadió que la intención es buena, “vamos de boa fe, de feito xa se lle consultou este proxeto ao presidente da Xunta, quen dixo que nos ía apoiar co concerto de prazas, e, por tanto, é un proxecto de todo o mundo, de calquera que estea implicado neste eido e desexe aportar”.



Se trataría de residencias de ámbito comarcal, como explicó Valentín González, quien indicó que ahora se está “deseñando o modelo de xestión onde a titularidade pública é indiscutible así como o tipo de modelo que queremos, apostando máis polo fogar residencial e que convivan dependentes e non dependentes, e estamos pensado abrir algúns dos servizos a persoas externas, si así o precisaran, tentando innovar ata o punto que non se descarta a presenza de mascotas nalgún centro, que non teñan que prescindir dela se non queren”. González explicó que se va a contratar en breve el diseño de la gestión y se está trabajando en el convenio con los tres Concellos.

Un nuevo modelo de intervención social calificado como de quinta generación

La propuesta técnica aprobada por la comisión para desarrollar este nuevo modelo de residencias establece un tipo de atención e intervención social que se denomina de quinta generación, es decir, un método asistencial que es una evolución del modelo más clásico de asilo, hospital o residencia de mayores, basados en entornos muy institucionalizados y con una cultura muy asistencialista.

El modelo que propone la Diputación de A Coruña apuesta por el que se está implantando en países nórdicos como Dinamarca o Suecia, “centrado na persoa, que respecta a súa autonomía, vontade, decisións e preferencias nun espazo multiservizo e de carácter aberto e comunitario, onde as persoas da contorna podan acceder ao mesmo para gozar de certos servizos e os residentes podan tamén desenvolver actividades fóra do centro asistencial”, explican.

En la villa pontesa se testará este nuevo modelo que se replicará en Ordes y Rianxo

As Pontes será el primero de los tres municipios de la provincia en el que se testará el nuevo modelo de residencia pública de la Diputación. Aquí se ubicará un centro público destinado a personas mayores de la comarca, que contará con un mayor número de trabajadores en función de la cantidad de residentes para “garantir plans de atención totalmente individualizados, nun entorno máis amable e acolledor, con habitacións individuais, espazos e actividades de convivencia interxeracional abertos á comunidade, nos que se contará coa colaboración do tecido asociativo local, centros de ensino e familias, para rachar co illamento que moitas veces sofren os maiores nestes centros”, explican desde la administración provincial.

Construcción de la residencia de la Fundación Amancio Ortega en O Bertón | Emilio Cortizas

CLAVES

1 As Pontes contará con el primer centro del nuevo modelo asistencial que integrará una red pública gallega que quiere impulsar la Diputación provincial.

2 Estas tres primeras residencias dispondrán de actividades intergeneracionales para promover un contacto continuo entre jóvenes y mayores abriendo el centro a la población en general, alejándose así de una concepción de residencia hermética.

3 Se trata de un modelo que asistencial que se basa en el estilo nórdico, más abiertos a la ciudadanía y que pueden llegar a admitir mascotas si el residente así lo desea, así como huertos y donde habrá una amplia oferta cultural.

4 La apuesta por la innovación en estos espacios será absoluta para mejorar de este modo tanto la vida de los residentes como de los trabajadores que se ocupan de ellos, bien sean dependientes o no.

5 La Diputación de A Coruña ya está trabajando en la redacción del convenio de colaboración con los concellos en los que se construirán estas tres primeras residentas (As Pontes, Ordes e Rianxo).

6 Con estos nuevos espacios, más abiertos e integradores, se busca que los residentes no tengan que pasar la última etapa de sus vidas alejados de sus casas y sus familiares y seres queridos, con centros más próximos y pequeños.