La Diputación invertirá 80.000 euros en los servicios de normalización lingüística de las comarcas

La Diputación coruñesa reservará este año una partida de 478.000 euros para el programa “FONL 2024”, de subvenciones a los Concellos, agrupaciones de Ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales de la provincia para la creación, mantenimiento y refuerzo de los Servicios de Normalización Lingüística. En total son 24 los beneficiarios de estas aportaciones y, concretamente, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal contarán con estas ayudas los municipios de Ferrol, Narón, Pontedeume, y la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol. Cada uno de ellos recibirá, tal y como se desprende de la publicación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) corespondiente al 27 de mayo, 20.000 euros.



“Os Concellos son as administracións máis próximas á veciñanza e, polo tanto, cumpren un papel esencial á hora de promover o uso do galego. Neste sentido, a Deputación da Coruña quere manter a axuda á creación dos SNL que dan apoio fundamental aos municipios no seu labor normalizador”, declaró la responsable del Área de Lingua, Soledad Agra, que destacó el papel de los trabajadores de este departamento, “que contribúe a incrementar o uso e prestixio da nosa lingua en todos os ámbitos e sectores do eido territorial, non só no seo das propias administracións”.



Por otra parte, el organismo provincial hizo pública también la concesión definitiva de subvenciones del programa “FO216”, de ayudas a Concellos y entidades locales para financiar gastos de personal técnico para la atención de museos en 2024.



A este respecto, en las tres comarcas únicamente el Ayuntamiento de Valdoviño recibirá 16.000 euros.