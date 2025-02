La Diputación invertirá más de 15,9 millones de euros en las comarcas

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la diputada de Plans, Cristina García Rey, estuvieron durante la pasada jornada en el Consistorio de Narón, donde se presentó el balance el Plan Único (POS+) que, como recordaron desde la administración provincial “leva mobilizados preto de 136’3 millóns de euros nos municipios da área de Ferrolterra, permitindo financiar 884 obras e numerosos servizo públicos e programas sociais” desde su implantación.



En este 2025, tal y como se expuso durante el encuentro, el POS destinará un total de 15.920.539 euros a la zona, lo que “supón un incremento do 72% respecto ao orzamento inicial do ano pasado, converténdose no maior investimento inicial desde a creación do plan en 2017”.



Los concellos



Los términos municipales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal recibirán una inversión “récord na primeira achega do Plan Único”.



En cifras, la localidad naronesa encabeza la lista de los beneficiarios, contando con una ayuda de Diputación de 2.126.436 euros, seguido de As Pontes (1.766.577), Ortigueira (1.467.622) y Monfero (962.510 euros).

Formoso aprovechó la ocasión para poner en valor lo que esta partida económica supone en materia laboral. Así, “segundo os estudos económicos, cada millón de euros investido xera 17 postos de traballo, o que significa que, desde a súa implantación, o programa contribuíu a crear ou manter máis de 12.000 empregos na provincia da Coruña”, aseguró. Asimismo, expuso que “incentiva a actividade empresarial local, ao permitir que pequenas e medianas empresas accedan a contratos para a execución de obras públicas e servizos municipais”.



La diputada de Plans Provinciais recordó que este proyecto nace para buscar la autonomía de los términos municipales y que, además, “é a principal ferramenta de financiamento para os concellos, e representa nalgúns casos o 30 % dos orzamentos municipais, polo que é esencial para a súa supervivencia” .



Por su parte, Formoso puso el foco en la "falta de apoio" de la Xunta. “Mentres o Fondo Galego de Cooperación Local da Xunta destinou 116 millóns aos 313 concellos de toda Galicia, a Deputación investiu o ano pasado máis de 100 millóns só nos municipios coruñeses”.