La Diputación de A Coruña propone la recuperación de la senda del Carreiro do Plantío

El departamento de Turismo de la Diputación de A Coruña propondrá ante la Asociación de Concellos del Xeoparque de Cabo Ortegal recuperar y poner en valor el conocido como Carreiro do Plantío. Así lo acordaron ayer el vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira, y representantes de las dos entidades impulsoras del proyecto: la Asociación de Turismo Sostible de Galicia y la Asociacion Veciñal de Porto do Cabo –que comprende a los municipios de Cerdido, Cedeira y Valdoviño–.



En el encuentro, el responsable provincial explicó que esta propuesta “encaixa na filosofía dos obxectivos estratéxicos do territorio do Xeoparque, sobre todo no relativo á posta en valor de recursos naturais e culturais con singularidade propia, reforzando a identidade cultural e histórica desta contorna en concreto.”



En este sentido, sus impulsores basan este proyecto no sólo en su valor medioambiental, sino también en la carga histórica y de memoria comunitaria que atesora el Carreiro do Plantío.



Y es que este camino, explica la Diputación, funcionó como una vía de comunicación vital durante siglos recorriendo la orilla izquierda del río Mestas y uniendo el núcleo de población de Porto do Cabo con O Puntal, hasta cruzarse con la carretera AC-566.

Desde la entidad vecinal indican que esta senda era transitada por la población de las aldeas del entorno del camino de San Andrés para ir a vender a Cedeira.



Esta especie de ruta comercial llevaba aparejadas, asimismo, paradas en negocios de Porto do Cabo o en O Puntal, e incluso en negocios al pie del camino específicamente destinados a suministrar a los viajeros.



Se tiene constancia, también, de la existencia de puntos de venta de sal, de actividades de pesca de cangrejos para vender en las ciudades, y de extracción de minerales y de madera, que se destinaba principalmente a la ciudad herculina.

Así las cosas, la propuesta de recuperación incluye una actuación en una ruta –que actualmente está en estado de semi abandono– de algo menos de dos kilómetros, desde Porto do Cabo a O Puntal.



El proyecto será trasladado a la Asociación de Concellos del Xeoparque de cara a acometer primero un convenio intermunicipal y, posteriormente, un proyecto técnico que incluya la mejora ambiental, con un control de la erosión y de eliminación de vegetación no autóctona, así como de acciones para mejorar su uso recreativo, cultural y didáctico.