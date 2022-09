Diego Calvo reivindica a relevancia para Galicia do sector forestal en Ortigueira

A xornada denominada “Produtos derivados da celulosa”, organizada pola Asociación de Silvicultores Costa Norte, tivo lugar onte en Ortigueira. No encontro participou Diego Calvo, vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, quen incidiu na aposta da Xunta pola xestión sustentable e o aproveitamento do monte como “fonte de riqueza e emprego”.



Calvo xustificou a implicación do goberno autonómico neste eido a través de iniciativas como a Axenda de impulso da industria forestal, a estratexia pioneira de Dixitalización e Descarbonización e a inclusión dun proxecto que podería aproveitar a vantaxe de Galicia no sector entre os presentados aos fondos Next Generation. Esta última idea materializaríase na primeira planta de fibras téxtiles de España, da que se encargaría a empresa Altri.



A proposta de Dixitalización e Descarbonización, conforme a intervención do vicepresidente segundo, contribúe á aceleración dos procesos produtivos, incide na simplificación administrativa, afonda no consumo dun material renovable con pegada de carbono negativa e axuda a acadar políticas de quilómetro cero.



“Con ela buscamos potenciar a modernización e a competitividade a través dos eixes da formación, da innovación, da cooperación e valorización, e da competitividade, o desenvolvemento e a diversificación do sector”, explicou Calvo en referencia á Axenda de impulso da Xunta.



Ademais, o vicepresidente segundo achegou unha serie de datos que avalarían a relevancia estratéxica do monte para a economía e o emprego. Neste sentido, Calvo afirmou que preto do 70% do territorio cosidérase forestal e un 50% da madeira que se corta a nivel estatal pocede dos montes galegos. Tamén apuntou que do sector viven de xeito directo ou indirecto até 80.000 familias.