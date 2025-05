Descubriendo el ‘oro gris’ y el pasado volcánico de Mañón

Alrededor de 80 personas tomaron parte el pasado fin de semana en el Geolodía 2025 de la provincia de A Coruña y que en esta ocasión ha vuelto a tener como protagonista a la comarca, con un recorrido por Mañón.



Cabe recordar que se trata de una actividad de divulgación gratuita impulsada por la Sociedad Geológica de España (SGE), que nació en 2005 con una excursión al parque de Aliaga (Teruel) y que desde 2011 se celebra, de manera simultánea el primer o segundo fin de semana del mes de mayo, en cada una de las 50 demarcaciones administrativas que tiene la entidad. El doctor en Geología Fran Canosa fue el encargado de guiar a los participantes, tanto el sábado como ayer domingo, por un itinerario que prometía descubrir el “Ouro gris, seixo e volcáns, os tesouros de Mañón”.

“O interese sempre é bastante bo neste tipo de iniciativas que organizamos desde a SGE”, remarca Canosa, haciendo hincapié en que “a metade das prazas se cubriron en cinco minutos”. El recorrido diseñado por el experto abarcó cuatro puntos principales, que destacan por sus aspectos geológicos.

1.- O Salto

Con una espectacular vista panorámica de la desembocadura del río Sor y “pese a que os días non foron dos mellores”, apunta Canosa respecto a las condiciones meteorológicas, desde esta parada los participantes pudieron contemplar “esa barra areosa tan espectacular” resultado de la acumulación de millones de toneladas de arena que transportó el río debido a la erosión de las montañas.

Vistas de la desembocadura del río Sor desde O Salto | Francisco Canosa

“Seguramente moitos ríos galegos no seu momento tiñan barras semellantes a esas pero, polo tema dos encoros e das intervencións que se fixeron na costa, como os dragados e os portos, foron alterando esa situación”. Este lugar está también atravesado por un “salientable filón de seixo” que está siendo explotado tanto en la provincia de A Coruña (Mina Sonia) como en la de Lugo (Mina Conchitina) por la empresa multinacional Ferrolglobe S.A.

2.- Puerto de Bares

En este enclave, Canosa profundizó en las rocas presentes, de tipo magmático, “formadas no interior da terra a moitos kilómetros de profundidade, que presentaban anaquiños de rochos que se atoparon no camiño e quedaron como incrustados nelas, como grumos”.

Detalle de un conjunto de enclaves de rocas graníticas en el arenal de Bares I Francisco Canosa

En este punto también explicó a los participantes el origen y las características del conocido como “ollo de sapo” –protagonista en la pasada edición del Geolodía, celebrado en dicha ocasión en Monfero–. “Ten orixe volcánica, de hai case uns 500 millóns de anos. É unha formación que ten una extensión de moitos quilómetros, concretamente duns 600. Este é o afloramento máis ao norte da Península Ibérica. Despois se extende cara a zona da meseta, reaparecendo na zona da serra de Madrid. Aínda que non era o obxecto da visita desta actividade, había que falar del”.

3.- O Semáforo

El geólogo incide en que este monte alberga un excepcional afloramiento de los fenómenos de meteorización que afectan a las rocas graníticas. “Tratamos por que os granitos adquiren esas formas tan redondeadas e tan curiosas que se atopan nesta parte de Galicia”, comenta Canosa.

Capas “de cebolla” en las rocas graníticas de O Semáforo I Francisco Canosa

En este sentido, el experto remarca que “a diferencia do que poda pensar a maior parte da xente, esa redondez non é o resultado de que estén expostas á inenperie, senón que esa forma a adquiren cando as rochas se están desgastando no interior da terra, antes de que cheguen á superficie”.

4.- Garita de Bares

En esta última parada del Geolodía 2025, los participantes pudieron observar los granitos de dos micas de O Barqueiro, en los que con frecuencia es visible la turmalina negra. También el denominado “oro gris”, conocido también como coltán.

Detalle de un conjunto de cristales de turmalina I Francisco Canosa

“É un material que agora ten un interese estratéxico polas aplicacións industriais que ten. Neste punto explicamos un pouco as rochas nas que aparece e cal é a súa orixe, que neste caso sería, en certa medida, o ‘ollo de sapo’, e que despois nunha evolución complexa no tempo vaise integrando nun magma que despois cristalizaría nuns corpos moi pequeniños que chamamos pegmatitas”.