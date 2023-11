La 'curiosa' visita de un animal por la que el Concello de San Sadurniño advierte a sus vecinos

El Concello de San Sadurniño informó esta mañana a través de sus redes sociales de la "visita inesperada", ayer, de un zorro a los jardines municipales, "a plena luz do día", remarcó el ejecutivo local.

Pese a lo curiosa que pueda resultar la imagen, desde el Consistorio se hace hincapié en que este animal "non é un can", sino una especie salvaje con la que no se debe interactuar de forma directa, "nin moito menos alimentalo".

Se recuerda a la vecindad, asimismo, que con este tipo de actuaciones se crea una dependencia del ser humano "que despois será imposible de cortar".