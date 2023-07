La costa ártabra, a ritmo de jazz

Desde propuestas flamencas al dixieland de Nueva Orleans, el gypsy o la música swing, pasando por interesantes proyectos gallegos que pintan el jazz con trazos de neosoul, funk ou experimentación contemporánea, en la búsqueda de nuevas sonoridades. Con este amplio abanico de estilos se desarrollará del 18 al 21 de agosto la séptima edición del festival Jazz de Ría. Repetirá en Narón, Neda y Cedeira y se estrenará además en Valdoviño.



Los alcaldes de estos cuatro municipios –Marián Ferreiro, Ángel Alvariño, Pablo D. Moreda y Alberto González, respectivamente– presentaron ayer, junto a la directora del evento, Aitana Cuétara, la programación. Asistieron también al acto los responsables y técnicos de Cultura de los referidos concellos así como Juan Antonio Mareque, de Cervezas Alhambra, que apoya la cita. Cada concierto está pensado, dijo Cuétara, en función del espacio en el que se celebrará y el programa, con una fuerte apuesta por la sostenibilidad, busca también “un equilibrio entre o jazz galego e os proxectos máis interesantes do jazz estatal”, añadió.



El concierto de apertura, destacó, es una buena muestra de ello. Será el viernes, 18 de agosto (21.30 horas), en el Parque Freixeiro de Narón, donde ayer se presentó el cartel. Allí, el guitarrista flamenco Josemi Carmona y el pionero de la fusión entre el jazz y el flamenco, Jorde Pardo, desplegarán un espectáculo definido por la organización como un “agasallo” por lo difícil que resulta ver el proyecto conjunto de estos artistas debido a sus apretadas agendas. Contarán además con la colaboración del percusionista gallego Moisés Fernández.



El sábado, en el mismo escenario, se llevará a cabo una romería swing durante toda la jornada. Empezará al mediodía, con una sesión vermú de Stompy Seven Jass Band para continuar por la tarde con una aula abierta de baile lindy hop a cargo de la escuela Swing On; un concierto itinerante a cargo de Os Bregadiers; un taller de fabricación de instrumentos de percusión con material de reciclaje para niños y niñas impartido por A Escola da Vaca (inscripción previa); y una sesión de DJs Swing On. Por la noche completará el cartel el swing de St. James Dixie Band y Por mí, Swing.



El festival cambiará el domingo de escenario. Al mediodía, la Ribeira de San Nicolás de Neda servirá de marco para el neosoul en gallego de la banda Udra. Por la tarde, ya en Cedeira, la programación comenzará con una ruta por el Sarridal, que saldrá del puerto de Cedeira para concluir en el Castillo de la Concepción con los relatos musicados del espectáculo “Amares” en el que Rilo & Penadique recrean historias de mujeres del mar. Por la noche, en el parque de San Isidro, actuarán Xosé Miguélez & Jean-Michel Pilc Quartet.



El evento echará el telón en Valdoviño. Comenzará por la tarde con la ruta “Balcóns ao Atlántico” (con inscripción previa) que partirá de la playa de O Baleo y que contará con dos paradas musicales en otros tantos miradores, a cargo de Fausto Escrigas y Lorena Cachito. El concierto de cierre será a las 21.30 horas en O Baleo con la compositora gallego-suíza Nastasia Zürcher. Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre.