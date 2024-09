El Concello de San Sadurniño aprueba subvenciones para dos cultivos autóctonos

En busca de fomentar el desarrollo rural y la apuesta por la soberanía alimenticia, el Concello de San Sadurniño ha convocado una subvención municipal para la plantación de manzanos autóctonos. Esta convocatoria –dotada con un total de 10.000 euros– está pensada para los particulares.



La intención del consistorio local es la promoción dentro de su territorio de castas tradicionales de buen sabor y conservación “que son case imposibles de atopar á venda, salvo en feiras e pequenos mercados de proximidade e aínda así en moi pouca cantidade maila ser tipos de mazá habituais en moitas hortas da comarca”, como explicó el responsable de Desenvolvemento local, Manolo Varela.



A través de esta convocatoria se busca paliar el coste de aquellas personas físicas que compren y planten Ollo mouro y Príncipe –las dos variedades contempladas– en portainjertos MM-106. Esta decisión se debe a que, según el gobierno local, “estanos vindo mazá de fóra que non sabe a nada e que pagamos carísima, vai sendo hora de que apostemos pola nosa, que é incluso mellor”.



Así, cada persona solamente puede presentar una solicitud en la que se debe plantar un mínimo de 1.000 y un máximo de 4.000 metros cuadrados. Por esta razón, en las propias bases se contempla que, en un principio, habría que elegir una de estas variedades y, para optar a una cuantía económica para las dos –perfectamente adaptadas al terreno–, sería necesario plantar un espacio de, como mínimo, 2.000 metros cuadrados de cada especie.



Dentro de esta publicación también se contemplan otras medidas de carácter más técnico como pueden ser los marcos de plantación. Estos deben ser de, como poco, 4x4 metros para garantizar el correcto desarollo de los árboles y un buen equilibrio productivo, así como la facilitación de las labores de mantenimiento y recogida.



El importe subvencionable será de 10 euros por planta –aplicándose una regla de tres en función de las medidas de la superficie sembrada– hasta cumplir un máximo de 2.000 euros por cada solicitud.



Manolo Valera, por su parte, expuso que este término municipial, “sitúase de novo á vangarda en desenvolvemento, cunha iniciativa pioneira coa que queremos promover o cultivo de mazás do país (...). Sabemos que o paso que damos subvencionando as plantacións non deixa de ser un pequeno xesto, pero é un paso decidido, unha maneira de seguir avanzando na estratexia que estamos levando a cabo para reactivar e diversificar o potencial produtivo do rural”.

La presentación de solicitudes estará abierta en octubre

La convocatoria ya está disponible y se podrá acceder a ella hasta el próximo 17 de octubre. Esta se tramitará presencialmente en el registro municipal o a través de la Sede Electrónica. En dichas solicitudes deberán hacerse constar los datos personales y de contacto, además de las referencias catastrales de los terrenos donde se harán las plantaciones, así como la superficie total de estas. Además, habrá que anexar un reportaje fotográfico del estado previo de las parcelas, en las que no puede haber plantaciones iguales a las que son objeto de la subvención