El Concello de Cariño mantiene la prohibición del consumo de agua del grifo

El Concello de Cariño mantiene por ahora la prohibición del consumo de agua del grifo debido a la presencia de trihalometanos por encima del nivel recomendable, así como valores de níquel que también superaban lo estipulado. Aunque las analíticas más recientes indican una mejoría, se mantienen las precauciones.



Un bando municipal con fecha del 25 de noviembre declaraba el agua de abastecimiento como “temporalmente non apta para o consumo directo”, después de que se detectase una elevada cantidad de materia orgánica de origen vegetal en la cuenca de la captación, lo que afectaba a las parroquias de Cariño y A Pedra, aunque no al resto del término municipal. La anomalía fue detectada por los análisis municipales y comunicada a la Xunta. Desde Sanidade, el propio 25 se remitió un oficio para comunicar a la población la restricción de empleo del agua, que no se puede utilizar para la ingesta pero sí para la higiene personal y otros usos. El bando se publicó tras recibir estas indicaciones.



El 28 de noviembre se remitió desde la Xunta otra incidencia que tenía que ver con un valor de níquel más elevado de lo usual (33µg/l cuando el valor de referencia es de 20µg/l). Este dato se detectó en un análisis realizado por el departamento de Sanidade el 8 de noviembre.



El Concello informa de que los análisis que ha realizado desde que se detectaron estos problemas indican una notable mejoría, acercándose a los niveles admisibles. En el caso de la materia de origen vegetal, es de 101,8 unidades (la referencia es de 100) y en el del níquel de 22µg/l.

Llamada a la calma

Desde el Gobierno local se ha insistido en que la información que se traslada a la ciudadanía es la que les comunica la Xunta, en referencia a documentos que circulan en redes sociales sobre la posibilidad de cocinar o no con el agua del grifo. “A nosa institución nunca recibiu comunicación oficial algunha por parte da Xunta sobre a imposibilidade de empregar a auga para cociñar ou outros usos domésticos diferentes que non teñan que ver coa inxesta directa”, aclaran.

Recuerdan a la ciudadanía que la tendencia en los parámetros evaluados indican que las medidas correctoras tienen un efecto positivo y que no se levantará la prohibición hasta que se vuelva a la normalidad. “Seguiremos traballando desde a sensatez, a calma e o sentido común, fuxindo de alarmismos estériles”, apuntan.