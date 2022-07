Comienzan las obras en el barrio naronés de A Solaina, que buscan su humanización

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, se desplazó recientemente al barrio de A Solaina con motivo del inicio de las obras de humanización proyectadas en su avenida principal. Y es, que a comienzos de julio, tuvo lugar en el centro cívico la presentación del proyecto diseñado para la zona, una convocatoria en la que se avanzó ya el comienzo de los trabajos para el pasado día 26.



La regidora estuvo acompañada por el personal de la empresa adjudicataria de las obras, Caricles, por los responsables del proyecto y de la compañía de jardinería, que coordinaron el inicio de la actuación.



Los operarios comenzaron ya el vallado del primer tramo en el que se acometerán los trabajos, la parte final de la avenida de A Solaina –a la altura de la Escuela Infantil Municipal–, en donde también se congrega el acopio de material que se precisa para la intervención.



Marián Ferreiro recordó que el consistorio destina una partida de 720.00 euros para la realización de estos trabajos de humanización, que ordenarán el espacio para el estacionamiento y reservarán más espacio para los peatones y las zonas verdes.



“Consideramos que á importancia de facer desta avenida un espazo accesible, que é a prioridade deste proxecto, tamén se engadirán novas posibilidades para as superficies comerciais localizadas no tramo e incluso para revalorizalas, ao igual que as vivendas”, apuntó la alcaldesa. Desde el ejecutivo local recuerdan que las obras se llevarán a cabo en varias fases, con el objetivo de minimizar las molestias derivadas de la materialización “dun proxecto destas características”, por lo que solicitan la colaboración de los vecinos y piden disculpas de antemano por el incordio.