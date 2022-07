La CIG solicita la reactivación completa de dos de los cuatro grupos de la central térmica de As Pontes

Las reacciones a un potencial anuncio por parte del Gobierno central a una continuidad extraordinaria en la actividad de la central térmica de Endesa en As Pontes se siguen sucediendo. Así, pese a que desde el Ejecutivo no se ha confirmado la decisión –Transición Ecológica mantiene que dependerá de la necesidad de garantizar el suministro y el propio Pedro Sánchez ya señaló que era el escenario menos deseable–, desde el sindicato CIG ya se toma como una realidad, presentando ayer una serie de propuestas para aprovechar esta tesitura.



De esta forma, la central nacionalista entiende que esta situación puede suponer una oportunidad para realizar “unha transición realmente xusta nas Pontes”, la cual comenzaría por la reactivación completa de dos de los cuatros grupos energéticos de la planta. Así lo expresaron ayer el secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, el responsable de Enerxía de la central nacionalista, Fernando Branco, y el miembro de la ejecutiva de la Federación de Industria, Alberte Amado.



“É certo que hai unha serie de incertezas que están enriba do futuro da comarca, polo que esiximos que haxa un cambio cara a un modelo enerxético estable sen que para As Pontes signifique un paso atrás nas axudas e os proxectos industriais que estaban en marcha”, reivindicó Carril, defendiendo la necesidad de continuar con el proceso de descarbonización al tiempo que no se repiten “os erros do pasado”.

Asimismo, el secretario xeral censuró la falta de transparencia por parte de Gobierno y Endesa a la hora de realizar –o no– el anuncio, censurando que “o único que trascende” es que será Red Eléctrica, como operadora del sistema energético, quien determine si la central continúa operativa.



Precisamente en este punto se mostró Carril especialmente crítico, aseverando que, dada la repercusión socioeconómica de la misma, se trata de una “decisión política” y que, por ello, no debe de ser Red Eléctrica quien la tome –pese a que desde Transición se insistió en que el sí o no partiría del Gobierno en base al informe de la operadora–.



Por su parte, el secretario de Enerxía, Fernando Branco, cargó contra el Ministerio de Transición Ecológica, denunciando su “total inoperatividade”, dado que su objetivo no era impulsar un cambio de modelo, sino “unha nova reconversión”. En lo referente a la potencial continuidad de la central, Branco explicó que los grupos 1 y 2 de la planta requieren una “revisión profunda” –los 3 y 4 ya no pueden operar al haber trasladado Enel ciertos equipos a Italia– y el retorno de los cuadros de personal desplazado, además de un estocaje de carbón para garantizar su operatividad. “Ningún goberno europeo agora mesmo pecharía ningunha instalación eléctrica”, aseveró el secretario, señalando que la continuidad, sea necesaria o no, sería la opción más “prudente”.



De igual modo, Fernando Branco propuso que, en lo referente a los grupos inoperativos, deberían ofertarse los 300 megavatios que tienen de salida “aos proxectos de transición xusta”, dado que todos ellos precisan de capacidad de evacuación para poder entrar en funcionamiento. Además, el secretario apuntó que era indispensable comenzar, en la medida de lo posible, con el desmantelamiento de los grupos parados para solventar la problemática de la falta de suelo industrial en el término municipal.



Por último, el miembro de la ejecutiva de Industria, Alberte Amado reivindicó durante su intervención que, para que el proceso de transición pudiese ser considerado “xusto”, era indispensable “a garantía de emprego”. En este sentido, Amado señaló que este punto, defendido por la central desde el anuncio del cierre, se ha cumplido de forma parcial, afectando especialmente a las empresas auxiliares, donde dicha garantía finaliza el 31 del presente mes. De esta forma, el representante exigió que, de tener continuidad la central, se extienda el mencionado período y la vuelta del personal desplazado.