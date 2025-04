Cerca de 350 estudiantes participaron en la elaboración de murales en los centros de Narón

Once centros escolares de Narón forman parte del “Programa de recursos educativos de apoio á escola”, impulsado por el Concello, en el que 350 alumnos y alumnas realizaron un mural en algún espacio del centro en el que estudian.



Esta propuesta, tal y como explicó la concejala de Ensino naronesa, Olga Ameneiro, se realizará durante el horario lectivo –entre los meses de diciembre y junio– y, mediante una manifestación pictórica, se fomentará el trabajo comunitario del alumnado.



Así, Ameneiro expuso que “unha das finalidades desta actividade é contribuír no desenvolvemento da creatividade artística das nenas e nenos, ao tempo que fomentamos o traballo en grupo e a posibilidade de que sexan eles os que tomen determinadas decisións sobre o xeito no que levan a cabo as tarefas encomendadas”.



De la misma manera, expresó su agradecimiento por la implicación de los centros implicados, así como la colaboración de los mismos.