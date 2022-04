La cedeiresa Sés, cabeza de cartel del evento Discalz@s polo Festival

Cedeira acogió varias jornadas de intensa actividad de mano de la Asociación de Acordeonistas de la villa, que promovió la celebración de la Festa da Empanada, el viernes, en la que tomaron parte cinco panaderías de la zona, ofreciendo degustaciones de sus creaciones más representativas. Los comensales pudieron degustar las variadas propuestas al módico precio de 12 euros. La recaudación de lo obtenido de la venta del producto se destinará a sufragar un viaje musical para la agrupación a Cuba. La entidad aglutina en la actualidad a un centenar de socios.





Los hornos que colaboraron en las degustaciones son Arribi, Confitería Las Camelias de Cedeira; Panadería Armando (Feás, Cariño), Panadería Prados (San Román) y Pandería Sergio (Régoa).





Festival

En el transcurso de la jornada no faltó tampoco la animación musical. Asimismo, a última hora de la tarde la sala Áncora acogió la presentación del cartel de la nueva edición del Festival Discalz@s, un evento que se celebrará este verano –el 5 y 6 de agosto– y del que se conocen ya sus protagonistas.





Así, tal y como desvelaron desde la organización, en la cita de este año se contará con la presencia de la artista local Sés, que ofrecerá un concierto con sus últimos temas y también los más destacados de su carrera. El evento contará también con la actuación de las formaciones Arizona Baby, Bo Dereks, King Sapo, The Soul Jackets, Monolius Dop, The Lakazáns, y Liska. Como es costumbre en el festival, también actuarán varias bandas locales. No faltará tampoco el apartado “Discalz@s” así como otras propuestas de ocio vinculadas.