Cedeira aprueba en pleno el presupuesto para este año, con un incremento del 20% en las inversiones

El pleno de la corporación de Cedeira aprobó hoy el presupuesto del Concello para el presente ejercicio, que asciende a 6,4 millones de euros y que supone un incremento del 1,33% con respecto al de 2022. El regidor, Pablo Moreda, destaca el aumento del 20% en el capítulo de inversiones, así como aquel destinado a las subvenciones del tejido asociativo –285.300 euros–. “Son unhas contas para seguir adiante de xeito equilibrado, cumprindo obrigas e mantendo o esforzo por coidar e mellorar o patrimonio municipal, así como dotar a vila de novas infraestruturas e servizo”, aseveró Moreda.



Así las cosas, el gobierno local consignó 695.268 euros al apartado de inversiones, 143.017 euros más que en 2022. En este capítulo se encuentran los proyectos que se desarrollarán con la financiación de los planes de la Diputación así como otros que se acometerán con fondos propios, tales como la pista de baloncesto del parque Floreal. También esta incluida la renovación del ascensor del Auditorio, la iluminación de las pistas de pádel o el arreglo de las columnas de A Ponte Nova.



Mientras, la cuantía destinada a las subvenciones también aumenta en las cuentas aprobadas ayer en la sesión plenaria, sumando un total de 285.300 euros en el capítulo de transferencias corrientes.

Concurrencia competitiva

También se incrementan los fondos de las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva para las asociaciones deportivas y culturales, hasta los 120.000 euros.



Desde el Consistorio indican, asimismo, que suben en cerca de un 20% los fondos destinados a la Escola de Música, en concurrencia competitiva, y que crece un 11% la partida para el convenio nominativo con Protección Civil.



El capítulo de Servizos Sociais vuelve a contar con la especial atención del ejecutivo local cedeirés, puesto que contará en este presente ejercicio con una dotación de 1.298.000 euros.



Mientras, la partida destinada al personal crece en un 3,37 % con el objetivo de “cumprir coa suba do 2,5% establecida este ano nos orzamentos xerais do Estado, co correspondente incremento das cotizacións e co importe preciso para afrontar posibles sustitucións por baixas temporais ou acumulación de tarefas”, argumentan desde el Ayuntamiento, en un comunicado.