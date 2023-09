Búsqueda de apoyos en empresas y Universidad por el problema de las moscas en O Val

La regidora naronesa Marián Ferreiro presidió ayer la Comisión informativa sobre la problemática de las moscas en la parroquia de O Val. La creación de este organismo partió del pleno del pasado junio y está compuesto por el propio Consistorio, la AVV Os Irmandiños y representantes de la administración autonómica.



Tal y como informaron desde el ejecutivo local, por parte del gobierno gallego estuvieron presentes la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el jefe del servicio de Saúde Ambiental de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Manuel Álvarez; y el jefe de la sección de Sanidade Ambiental de la Xefatura territorial de Sanidade en A Coruña, Francisco José Malvido.



Representando al Concello tomaron parte, además de alcaldesa, el edil de Sanidade e Medio Ambiente, Manuel Ramos (TEGA); Gonzalo Iglesias (PP), Olaia Ledo (BNG) y Silvia de Arriba (PSOE). También estuvo presente la presidenta de la AVV Os Irmandiños de O Val, Manoli Castro. “Convidouse tamén inicialmente á convocatoria, na que rexeitaron participar, a representantes da delegación do Goberno en Galicia e das consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural, por entender que a gravidade e alcance do problema é tal que precisa do traballo conxunto das administracións”, explican desde el ejecutivo naronés.

Delegación del Gobierno, Medio Ambiente (Xunta) y Medio Rural han declinado participar en el encuentro



Así las cosas, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la Universidad y con empresas especializadas para analizar la plaga de insectos con expertos que pueden determinar, “ou cando menos ofrecer algunha conclusión sobre esta problemática”.



Durante el encuentro, personal técnico del Concello dio cuenta de las “numerosas xestións realizadas” desde la aparición del problema en la parroquia naronesa. El gobierno local ha contactado ya con consellerías de la Xunta, la Sociedade Galega de Historia Natural, el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia o Augas de Galicia, entre otros.

Cuando haya avances, se convocará de nuevo a los miembros para que acudan a una nueva Comisión.