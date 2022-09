El uso del bono turístico vuelve a reactivarse hasta finales de año en 31 negocios de Ferrol, Eume y Ortegal

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer, acompañada por el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, la casa rutal Muíño das Cañotas, uno de los 31 establecimientos adheridos al Bono Turístico “QuedamosenGalicia22”, que se extiende por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y cuyo uso vuelve a estar activo desde el pasado 15 de septiembre y hasta finales de año.



Aneiros recordó que esta medida incluye una inyección de 160.000 euros para los negocios que se unieron a la campaña en la pasada edición de 2021.



Durante la visita a la referida casa de turismo rural Martina Aneiros destacó el importante éxito de participación que está teniendo la convocatoria, sintoma “do auxe que está a adquirir o turismo de Galicia este ano e, especialmente, nesta zona que ten apostado por un turismo máis sostible, moi vinculado á natureza e iso estámolo a ver nas nosas comarcas onde o Camiño Inglés tamén está a ter un polo de atracción importante”, aseguró.



Siete millones de euros



El Bono Turístico de la Xunta permitió inyectar 7,7 millones de euros al sector durante la pasada campaña, “converténdose nun balón de osíxeno para inxectar liquidez sobre todo na tempada baixa a través do turismo interno dos propios galegos que se animaron a descubrir a súa comunidade, contribuíndo así a desestacionalizar as visitas”, subrayan desde la administración autonómica.



Además de la citada casa rural, forman parte del bono turístico de este año el Hotel Pedramea, en Cariño; casa O Carreiro, pensión Leira Antiga y hotel Herbeira, en Cedeira; las agencias de viajes ZT1422 y A Casa da Maleta, en Fene; las agencias B The Travel Brand, Nautalia Viajes, Viajes Paco, Viaxes Galitur y Viajes Ecuador y los hoteles Gran Hotel, Alda El Suízo, Parador de Ferrol y Valencia, en Ferrol; los establecimientos rurales Casa Lourán, Casas do Campo y Graña da Acea, en Monfero; las agencias Viaxes Narón e Boken Viajes, en Narón; los apartamentos O Plantío, el hotel El Castaño Dormilón y la casa Penaquente, en Ortigueira; el hotel Eumesa, los apartamentos Camino do Eume y las agencias Eume Viajes y Viajes Ecuador, en Pontedeume, y los hoteles A Torre do Lago y Valdoviño y los apartamentos Las Olas by Pantín, en el muicipio valdoviñés.



Cabe destacar que además de este bono “QuedamosenGalicia22”, negocios como el cariñés Muíño das Cañotas, forma parte también del programa “Outono Gastronómico”, que este año cumple la décimo sexta edición y que promueve estancias de fin de semana y dos menús gastronómicos a base de productos autóctonos.