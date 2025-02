El BNG reclama que el ejecutivo invierta fondos de la Xunta en Aldea Nova

El Concello de Narón será beneficiario del fondo de Compensación Ambiental del ejecutivo autonómico. Este 2025 le corresponden al término municipal un total de 7.831,39 euros y, desde el Bloque Nacionalista Galego, reclaman que “presente unha memoria para acadar estes fondos e destinalos á mellora e posta en valor de Aldea Nova”.



Los nacionalistas llevan un tiempo denunciando la situación de abandono. “Mentras o goberno espera se unha empresa ten que solucionar ou non o abandono das instalacións, esiximos alternativas viábeis coma esta: unha memoria de mellora das instalacións e preparar actuacións para que “Aldea Nova” sexa un punto de encontro para todo Narón”, aseguró la portavoz del grupo municipal, Olaia Ledo.



A pesar de todo, lo que más alarma a los nacionalistas es la inactividad. “É preocupante que non se faga nada”, y reclaman “solucións a curto, medio e longo plazo”.



Aseguran desde este partido que “no BNG facemos política para mellorar Narón e por iso reclamamos que, cando se pode optar a fondos, que non se perdan”, recordando que su municipio “merece máis”.



La respuesta



Desde el gobierno municipal, de Terra Galega, han querido dejar claro que la situación de Aldea Nova está “a analizarse”, y aseguran que “esta actuación se considera prioritaria para esa partida da Xunta".



Asimismo, recuerdan que “se manten o proceso iniciado e contemplado na adxudicación do contrato para que a empresa que resultou concesionaria cumpra os compromisos adquiridos no seu día”, expone el ejecutivo de Marián Ferreiro.



Por último, desde TEGA recuerdan a la oposición que “é conveniente ler as bases das convocatorias ao completo para saber o que se pode ou non solicitar e se se cumpren ou non os requisitos en cada caso específico”.