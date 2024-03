El BNG presenta a sus diputados electos por las comarcas

El BNG presentó este miercoles en un acto en Fene a sus diputados electos por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en las pasadas elecciones autonómicas –Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe–, así como sus líneas de trabajo para la próxima legislatura.

Los nacionalistas agradecieron a las vecinos y vecinas del área el apoyo depositado en las urnas, “con 12 concellos onde melloraron o 31,51% obtido polo BNG no conxunto da Galiza. Mugardos, San Sadurniño, Cedeira, Moeche, As Pontes, Pontedeume, Ares, Neda, Cabanas, Narón e Cariño, por riba desa porcentaxe de apoio, e sobre todo o Concello de Fene, onde pasamos do 42%, e que quixemos salientar e agradecer especialmente facendo aquí este encontro cos medios”, remarcaron.



La formación explicó que los ejes de sus propuestas serán “a defensa incansábel duns servizos públicos de calidade, sanidade, ensino, servizos sociais ou transporte”. Acerca de este último, remarcaron que “hoxe o Partido Popular degrádao sistematicamente, priorizando o negocio privado por riba da calidade na atención ás persoas”.



El BNG continuará con “a demanda constante dun auténtico proceso de reindustrialización para As Pontes, un modelo eólico respectuoso co territorio e a diversificación das nosas comarcas”. Mientras, la regeneración de la ría ferrolana; el impulso de un “auténtico plan” para el Parque Natural Fragas do Eume —con la puesta en valor del Mosteiro de Monfero–; mejores infraestructuras de comunicación –sobre todo en Ortegal– serán otras de sus demandas en el Parlamento.