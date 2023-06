El BNG de Narón denuncia la retirada de rampas de acceso a aceras y pasos de peatones

El grupo municipal del BNG de Narón emitió ayer un comunicado en el que denuncia que las obras que se están realizando actualmente en algunas calles de la localidad –25 de Xullo, Pintor Máximo Ramos o Reis Magos, exponen– han provocado la eliminación de las rampas de acceso a aceras y pasos de peatones, un hecho que, censuran, “anula totalmente a accesibilidade para moitos viandantes”.



“Desde o BNG pelexamos día a día pola inclusividade e non entendemos a retirada destas rampas de acceso aos pasos de peóns, a non ser que sexa para facer pasos elevados. Pero aínda así, sería preciso informar sobre as obras aos grupos políticos que forman o pleno da corporación municipal, á veciñanza e ás entidades que traballan día a día pola mellora da accesibilidade das persoas con mobilidade reducida”, aseveró la líder de la formación, Olaia Ledo.

En ejecución

Por su parte, el Consistorio ha salido al paso de las críticas. El edil en funciones de Obras, Pablo Mauriz, desmintió que se hayan retirado dichas rampas.

“O primeiro que ten que entender o BNG é que as obras están en proceso de execución, polo que aínda non remataron e o segundo, que esa accesibilidade se mellora ou poñendo o paso a cota cero coa calzada ou elevando o tramo do vial á altura da beirarrúa, opcións ambas que se aplican habitualmente no termo municipal para este tipo de actuacións”, sostuvo, añadiendo que nadie de la formación se interesó “por estes traballos que agora, sen rematar, critica sen fundamento”.