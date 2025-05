El BNG exige un pleno para tratar la concesión de agua para la Transición Justa de As Pontes

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en As Pontes exige la celebración de un pleno extraordinario en el Concello para abordar la modificación de oficio de la concesión de agua para la Transición Justa en el municipio. En este sentido, y recordando lo acontecido con la “desaparición dos 1.400 MW” del nodo, los nacionalistas exigen al Ayuntamiento que se oponga al expediente iniciado por la Xunta a instancia de Endesa.



La formación asegura en un comunicado que la compañía eléctrica “pretende quedarse cunha parte –non pode facelo con todo– do caudal do río Eume que utilizou para a central térmica de carbón, sobre a base dunha concesión de 1967 á empresa Calvo Sotelo, transferida a Endesa no 1978. O truco”, apunta el BNG, “consiste en facer unha modificación da mesma para o seu Ciclo Combinado, con actividade dende 2008, para a que non se coñece concesión algunha, aínda que está a compartir a da central” térmica, explican.



Así, los nacionalistas demandan la extinción de dicha concesión y no su modificación, con el objetivo de que pueda beneficiarse de esta captación de agua “no mesmo punto e co máximo aproveitamento das infraestruturas existentes”, inciden, el Ayuntamiento pontés, para la “subministración á poboación e a novas iniciativas e proxectos a instalarse no noso municipio”.