El BNG de Cabanas exige al alcalde que publique las “cuentas reales” del Ayuntamiento

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas exige el alcalde, Fernando Couce, que publique las “contas reais” del Concello. La formación salió al paso de las últimas declaraciones del regidor, en donde aseguraba que el Consistorio había cerrado 2024 con “buena salud financiera”.

Los nacionalistas califican estas afirmaciones de “mensaxe propagandística” y remarcan que el Ayuntamiento lleva dos años sin aprobar presupuestos. Como consecuencia de esta “falta de planificación económica, o PP xa gastou máis de medio millón de euros do remanente para cubrir gastos ordinarios”.



“O que o alcalde chama superávit non é máis que o reflexo da súa inacción e incapacidade: son preto de 118.000 euros que quedaron sen executar no 2024, cartos que non se investiron en mellorar servizos nin en atender as necesidades da veciñanza”, declaró el portavoz del BNG, Iago Varela.



Los nacionalistas apuntan, además, a un “descontrol nas facturas” o a la devolución de una subvención –de más de 112.000 euros– para la cubierta del pabellón de Lavandeira “por non controlar a obra nin entregala en prazo”.

Varela denuncia que la pasividad con la que se gestionan fondos conseguidos en el anterior mandato “fai perigar a execución” de varios proyectos.