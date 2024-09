Banderas a media asta en Mugardos y pesar en Ares por el trágico accidente mortal

Consternación en los municipios de Mugardos y Ares tras el trágico accidente que se produjo este miércoles en la carretera que une la rotonda de Franza con el casco urbano de la villa aresana, en el término mugardés. Una mujer de unos 60 años y un joven de 26 perdieron la vida en una colisión múltiple entre tres vehículos, que dejó además otros cuatro heridos leves.

Las banderas del consistorio mugardés están a media asta en señal de duelo y desde el Concello han transmitido "o pésame ás familias dos falecidos", además de desear una "pronta recuperación aos feridos neste tráxico accidente". Por su parte, desde el Concello de Ares han compartido también en sus redes una imagen con un crespón negro.

Lamentan "profundamente o falecemento das vítimas no accidente automobilístico acontecido este mércores á noite no límite municipal entre Ares e Mugardos". Trasladan su "máximo apoio, respecto e cariño ás familias afectadas", mostrando sus condolencias y compartiendo "o pesar", deseando asimismo "pronta recuperación para as persoas feridas".