Avanzan las obras de la tercera fase del saneamiento en Cabanas

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó en compañía del alcalde de Cabanas, Fernando Couce, las obras de mejora del saneamiento en el municipio. Los trabajos, que cuentan con una inversión autonómica de 1,4 millones, se corresponden con la tercera fase de la adecuación del saneamiento de la ría de Pontedeume y suponen la ejecución de varios colectores de mayor tamaño que los actuales.



La representante del gobierno gallego recordó que el objetivo de la intervención es optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales que comparten los municipios eumés y cabanense. “O Goberno autonómico apoia con estas obras aos Concellos para que exerzan en mellores condicións as súas competencias municipais de saneamento e depuración das augas; e, neste caso, con estas obras estase contribuíndo a eliminar os actuais vertidos á ría, así como as infiltracións de augas mariñas e augas brancas que chegan á depuradora”, apuntó Aneiros.



Dichas actuaciones serán posteriormente complementadas con la construcción de un nuevo bombeo y tanque de retención, tareas a las que se destinarán 2,9 millones de euros.

Retrasos

Desde la Xunta censuran la disparidad de criterios del Gobierno central en las tramitaciones ante la Dirección General de Costa y Mar, un hecho, advierten, “que está a motivar dificultades técnico-administrativas para avanzar en intervencións previstas”.



“Un dos exemplos destas actuacións hidráulicas que veñen acumulando demoras é o caso do acontecido en Cabanas, onde se precisaron 22 meses para que se coñeceran as condicións que facían inviables as obras”, lamenta la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol.