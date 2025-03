As Pontes y Valdoviño concurren a un proyecto de digitalización del ciclo del agua

Los Concellos de As Pontes y Valdoviño, en la comarca, junto a los de Cee, Guitiriz y Gondomar, se han constituido como agrupación de entidades para optar a la tercera convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora y eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia –Perte– de digitalización del ciclo del agua, dependiente del Ministerio de Transición ecológica.



Las ayudas están destinadas a financiar proyectos que abarcan desde el abastecimiento en alta o la distribución, hasta el saneamiento y la depuración, con el objetivo claro de mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía y entes públicos y privados en las distintas fases del ciclo urbano.



En el caso de este proyecto conjunto, como explicó el edil de Medio Ambiente de As Pontes, Manuel Rodríguez, se trata de una iniciativa con un presupuesto de 2.047.864 euros, que incluye tres líneas de actuación; la planificación del ciclo del agua, la implementación de acciones de mejora de la eficiencia y digitalización y puesta en marcha de sistemas de comunicación e información con los usuarios finales. De este modo, se busca, indicó, “rexistrar a cantidade e calidade do recurso de auga potable, así como monitorizar as variables asociadas a procesos de consumo enerxético”.



La cuantía solicitada pretende dirigirse a la elaboración de planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento, estudios y diagnósticos, infraestructuras de captación de agua, redes de distribución y entrega para el uso público y portales web para fomentar la comunicación digital con los usuarios, entre otras propuestas.