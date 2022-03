As Pontes trabaja para identificar las zonas sin cobertura de banda ancha

El Concello de As Pontes a raíz de la consulta pública abierta por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, sobre la identificación de las zonas sin cobertura a más de 30 Mbps, a más de 100 Mbps y a más de 300 Mbps para el año 2022, pide la colaboración del vecindario para identificar las zonas sin cobertura de banda ancha en el municipio.



Existe ya un mapa en el que están identificadas 660 zonas con dificultades de conectividad, zonas en las que no hay ninguna red capaz de proporcionar conexión (zonas grises) y zonas donde solamente una red es capaz de proporcionar conexión a muy bajas velocidades (zonas blancas-en color violeta en el mapa).



“Desde o Concello pedimos a colaboración da veciñanza para completar esta identificación de zonas e obter un mapa definitivo, facilitando á Secretaría de Estado información sobre zonas nas que sería posible realizar proxectos de extensión da cobertura de redes de banda ancha ultrarrápida para conectar fogares e motores socioeconómicos”, apunta Lorena Tenreiro, responsable de Medios Locais.



Los vecinos que residan en un lugar en el que no haya cobertura, que no figure en el mapa de conectividad –se puede consultar a través del enlace https://avancedigital.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2a4fbc372c0a4bc09c02f622dabbd5ff,– o que detecten errores en el mismo pueden enviar sus sugerencias al Concello de As Pontes, a través del correo comunicacion@aspontes.org. Deberán indicar sus datos personales y la dirección del lugar sin cobertura, los errores detectados así como los datos de geolocalización. El plazo para enviar esta información estará abierto hasta el martes, 5 de abril, a las ocho de la tarde.