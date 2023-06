As Pontes mantendrá abierto hasta el 19 de julio el plazo para solicitar las ayudas escolares

El Ayuntamiento de As Pontes destinará 38.000 euros al programa municipal de ayudas para la escolarización, una línea cuyo objetivo es atender los gastos originados en el inicio del curso escolar 2023-2024.

Desde el ejecutivo pontés explican que las aportaciones están destinadas a la adquisición de libros y material escolar o informático del alumnado de Educación Infantil –hasta 30 euros–; Primaria y Secundaria –100 euros–; Bachillerato y Ciclos Formativos –con un máximo de 140 euros–; así como el Conservatorio de Música Profesional de la villa –40 euros para el grado elemental y 60 para el profesional–.

Las personas beneficiarias de estas ayudas serán el padre, madre o tutor legal del alumnado empadronado en As Pontes que curse su formación el próximo año en alguno de los centros educativos del municipio. “Ademais de estar empadroado no momento da solicitude, é requerido que a renda da unidade familiar non supere os 21.500 euros ou no caso das familias numerosas incrementarase esta cifra en 950 euros a partires do terceiro fillo”, especifican desde el Consistorio.





Solicitudes

La presentación de solicitudes deberá llevarse a cabo en el Rexistro Municipal –previa cita en los números de teléfono 667 129 389 o 667 129 380– o a través de la Sede Electrónica.

Además del modelo de solicitud cubierto, deberá aportarse el DNI de la persona solicitante, libro de familia, certificado de familia numerosa y documento de matrícula del centro de estudios.

Desde el ejecutivo local especifican, asimismo, que en el caso de no autorizar al Concello para la consulta directa de la situación tributaria, deberá presentarse la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2021. Será preciso, además, el certificado de no existencia de deudas con la Agencia Tributaria (AEAT), Seguridad Social y Concello de As Pontes.

El plazo para solicitar estas subvenciones finaliza el próximo 19 de julio. Por otro lado, para aquel alumnado que por obligación deba formalizar su matrícula en septiembre, se abrirá un plazo extraordinario entre el 18 y el 29 de dicho mes. Para recibir más información o recoger los impresos requeridos es posible consultar en el departamento de Servizos Sociais o en los números 981 441 008, 667 129 336 o 667 129 335.