As Pontes inaugura la exposición de proyectos del concurso de ideas para la plaza do Barreiro

La primera planta del Mercado de As Pontes acoge desde ayer la exposición de los proyectos presentados al concurso de ideas para la urbanización de la plaza do Barreiro convocado por el Concello en colaboración con la delegación ferrolana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Una muestra que, según destacó ayer el concejal de Urbanismo, Antonio Alonso, “permítenos abrir un espazo de debate público. A través da mostra dos traballos queremos que os veciños e as veciñas poidan ver as propostas, poidan analizalas e debatilas para, a partir de ahí, chegar a un consenso sobre as actuacións que se deben levar a cabo, collendo ideas de todos os proxectos presentados para poder facer unha intervención urbanística que claramente mellore a calidade de vida da veciñanza do Poboado do Barreiro e que, ao mesmo tempo, sexa emblemática para o conxunto da veciñanza das Pontes”.





La exposición estará abierta al público hasta mediados de marzo y podrá visitarse en horario de diez a dos y de cinco a ocho.





En la inauguración de la muestra también estuvo presente la presidenta de la delegación del COAG en Ferrol, Carmen Pérez Parapar, que destacó la importancia de este tipo de convocatorias para “a apertura a talentos decoñecidos por parte do promotor da iniciativa que ademais son unha oportunidade para apostar por unha arquitectura socialmente comprometida, sendo os seus resultados obxecto da atención social e do debate, sendo axeitados para a posta en marcha de actuacións de gran calado como o é a urbanización da Praza do Barreiro”.





Entrega de premios

Durante la inauguración de la exposición también se procedió a la entrega de premios a los ganadores. La propuesta “O Patio” de Natalia Fernández y Marcos Pérez se hizo con el primer premio valorado en 8.000 euros de entre las 12 iniciativas que llegaron a la fase final –se presentaron 16–. Un proyecto que sus autores concibieron como “un patido de mazás público cun xardín versátil para distintos usos, cun parque infantil e un pequeno sendeiro, unha zona de árbores e de sombra”.





El segundo premio, valorado en 3.000 euros, fue para el proyecto “Quedamos en la alameda del Barreiro”, elaborado por Alfredo Sirvent mientras que el primer accésit, con un premio de 1.500 euros, fue para el proyecto “A porta da Fraga” de Jorge García, Fernando Eiroa, Rafael Calvo y Óscar Ríos y el segundo accésit (1.500 euros) fue para Manuel Amado, con la propuesta “De cine”.