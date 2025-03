As Pontes impulsa la venta de viviendas en el Poboado das Veigas tras la firma de su recepción

As Pontes y Endesa han rubricado el acta de recepción oficial del Poboado das Veigas tras el fin su proyecto de urbanización. En el acto tomaron parte el alcalde, Valentín González Formoso; el edil de Urbanismo, Manuel Rodriguez; así como representantes de la entidad vecinal As Veigas. “É un día moi importante (...), no que damos un paso máis nun longo camiño, iniciado fai máis dunha década, en coordinación coa asociación veciñal”, declaró el regidor, añadiendo que el objetivo era que lo residentes “teñan os mesmos servizos e dereitos que o resto dos ponteses e pontesas”.



Con la recepción se concreta el convenio urbanístico firmado en 2006, mediante el cual se acordó que Endesa realizaría la inversión necesaria para la renovación de la zona. “Hoxe recibimos un poboado renovado, moderno e preparado para poder segregalo e parcelalo. Un poboado listo para concluír un proceso que ten como último fin vender as vivendas aos seus inquilinos, xeracións de ponteses e pontesas que levan moitos anos vivindo nelas”, remarcó Formoso, añadiendo que el Concello trabajará para “garantir que os prezos sexan razoables e que se vendan aos inquilinos actuais”.



Una vez concluido este acto de recepción de zonas verdes, comunes y viales del Poboado das Veigas, representantes de ambas partes se desplazaron hasta el LAR para informar a la vecindad acerca del proceso de venta.



“Entendemos que é un gran paso (...) que permitirá garantir, cando se cumpran unha serie de requisitos legais e urbanísticos, que poidan ser os propietarios últimos das vivendas e converterse en titulares inscribibles no rexistro da propiedade”, añadió el alcalde pontés.



Formoso hizo hincapié, además, en el impacto que la venta de estas viviendas del Poboado das Veigas tendrá sobre la economía local. En este sentido, afirmó que “vai xerar unha mobilización de investimento público-privado moi importante de, como mínimo, 15 millóns de euros. Moitas destas vivendas están nun estado que require investimentos para a súa mellora e esta circunstacia vai favorecer a todo o tecido empresarial vinculado á construción que hai no noso pobo”, aseveró el regidor.