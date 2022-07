As Pontes estrena una nueva rotulación artística en el lago con el nombre de la villa

El lago de As Pontes cuenta desde ayer con una rotulación artística con el nombre de la villa, un elemento con el que ya cuentan muchos municipios y que se ha vuelto muy común.



Estas letras de gran tamaño han sido instaladas en las proximidades del punto de información turística y responden a “a aposta do Concello das Pontes por crear novos valores e atractivos turísticos”.



Así lo confirmó ayer la concejala de Turismo, Elena López, quien explicó que se trata de un elemento escultórico de 1,40 metros de alto y seis de largo, elaborado, en parte, con madera tratada “do país”.



El objetivo era, indica la edila, que se “integrara coa contorna do lago, un enclave natural privilexiado que atrae a decenas de visitantes cada día, de xeito que este conxunto escultórico servirá para darlles a benvida e promover a praia do lago, a súa contorna e a senda da memoria como principais reclamos turísticos do municipio de As Pontes”.

Integración paisajística

La responsable del ejecutivo local destacó, por otra parte, que “a elección das novas pezas escultóricas decidiuse tendo en conta a súa integración paisaxística, contribuíndo a manter e mellorar a autenticidade e esencia da contorna do lago. Con este novo elemento queremos poñer en valor non só o noso patrimonio natural, senón tamén a nosa vila e o orgullo de ser e sentirse das Pontes”.



La rotulación, instalada ayer por la mañana por el Concello, se compone de dos elementos diferenciados. Por una parte, una estructura de hierro lacrado sobre la que se ubican, por otro lado, las letras. Estas han sido elaboradas con cuatro láminas de madera para crear un efecto de profundidad, así como un juego de luces y sombras, permitiendo que el viento pase a través de ellas con el objetivo de “garantir a súa óptima conservación” con el paso del tiempo.