As Pontes concluye la renovación del pabellón municipal Monte Caxado

El Concello de As Pontes finalizó la renovación integral del pabellón polideportivo Monte Caxado, una, en palabras del alcalde Valentín González Formoso, “moi necesaria. O pavillón foi construído a finais dos anos 80 e só sufriu rehabilitacións parciais, e necesitaba dunha actuación en profundidade para responder á demanda existente no Concello xa que nestas instalacións, ademais do uso do propio centro educativo, tamén se practican baloncesto, fútbol sala, patinaxe e outras actividades deportivas”. El regidor, que comprobó in situ el resultado de los trabajos en una visita acompañado del concejal de Deportes, Chicho Tembrás y del de Obras, Pancho Franco, también avanzó que “á espera de executar uns retoques finais”, el Concello pondrá a disposición de los vecinos en la mayor brevedad posible estas instalaciones.





El proyecto, que contó con un presupuesto de 228.796,59 euros –sufragados por la Diputación y el Concello–, incluyó la rehabilitación del tejado para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de todo el edificio. Para ello se eliminó el material del revestimiento de fibra de cemento y el falso techo para sustituirlo por un panel sándwich, incorporando dos aireadores en el dorsal de la cubierta para mejorar la

renovación del aire interior.





Aislamiento

Además, se rehabilitó gran parte de la fachada para mejorar también las condiciones de aislamiento térmico y sanitario del pabellón polideportivo así como su iluminación natural, para lo cual se instaló un aislante interior con las mismas características del tejado y, asimismo, las hojas de poliéster de la fachada también se sustituyeron por otras de policarbonato compacto con tratamiento de protección contra los rayos UVA.





El proyecto incluyó la renovación del pavimento en la pista, adaptado a las demandas de las diferentes disciplinas deportivas que se practican en esta instalación. De este modo, se dispuso un pavimento deportivo de zona elástica para uso multiusos de interiores y de alta competición, adecuado para la práctica de fútbol sala, baloncesto y deportes sobre ruedas como el patinaje y el hockey sobre patines.





Se sustituyó también la iluminación actual de la zona deportiva, cambiando las lámparas por tecnología LED para reducir el consumo de electricidad y mejorar la eficiencia energética.