As Pontes adjudica el contrato del Servizo de Axuda no Fogar por 7,2 millones de euros

El pleno del Concello de As Pontes aprobó –con los votos favorables del PSOE y PP y la anstención del BNG– la adjudicación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la firma Servizos Sociais Virxe do Carme SL, por un valor de 7,2 millones de euros y una duración de dos años –prorrogables por otros dos más–.



El objetivo de dicha licitación, explican desde el gobierno que dirige Valentín González Formoso, es “atender á veciñanza que precisa de apoio para desenvolver as actividades básicas da vida diaria e, deste xeito, previr situacións de deterioro e exclusión persoal e social”.

En este sentido, la edila responsable del área, Tania Pardo, apuntó que “a realidade social da cidadanía e a necesidade de recibir servizos de proximidade fan que o SAF se consolide como un recurso fundamental na atención e protección das persoas en situación de dependencia”.



En concreto, el ejecutivo local indica que los tipos de atención que se prestarán serán cuatro: de carácter personal para la realización de la actividad cotidiana, la atención de las necesidades domésticas y de vivienda, acompañamiento personal para la realización de trámites administrativos o médicos y atenciones de tipo psicosocial y educativo.



Además de todas estas prestaciones se contemplan otras como fisioterapia, podología, peluquería o limpiezas extraordinarias. “Tamén están adscritos ao servizo equipamento como grúas de mobilización persoal, camas articuladas, colchóns antiescaras o cadeiras de rodas, todo isto compleméntase cunha bolsa de servizos de transporte extraordinario para as persoas usuarias que o precisen”, explica el Consistorio.

Incremento

La concejala remarca que la inversión en el SAF supone un aumento de aproximadamente 500.000 euros con respecto al anterior contrato –con una subida de seis euros en el precio de la hora–.



“Se botamos a vista atrás o contrato que tiña adxudicado o Concello no ano 2019 era por doce euros hora. En apenas seis anos o custe do servizo duplícase para poder ofrecer e garantir a continuidade nas mesmas condicións e ofrecer un conxunto de atencións ás persoas no propio domicilio para facilitar o seu

desenvolvemento e a permanencia no seu entorno habitual”.



La edila responsable el área recordó, asimismo, que el ejecutivo local aporta de los 1,8 millones anuales 600.000 euros de su presupuesto, incidiendo en que “a Xunta deberíase facer cargo desta achega, xa que é da súa competencia, para que os Concellos non teñamos que adicar máis orzamento ao Servizo de Axuda no Fogar, condicionando as contas municipais destinadas aos Servizos Sociais”.